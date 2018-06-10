原标题：江西遂川山区遭受暴雨侵袭 当地民众齐心抗洪救灾（组图）
6月8日，在江西省遂川县双桥乡一处水电站机房被淹。。 李建平 摄
6月8日，在江西省遂川县抗洪一线兵，抢救转移群众10多个小时没合一眼，在中午轮换休息时在车上睡着的官兵。 李建平 摄
6月8日，在江西省遂川县双桥乡一处农家围墙被洪水冲倒。 李建平 摄
江西省遂川县山区遭受洪水侵袭损毁双桥乡一处光伏电站。 李建平 摄
6月8日，洪水退后，江西省遂川县衙前镇圩镇上一片狼藉。 李建平 摄
6月8日，在江西省遂川县双桥乡一座电站变电开关被洪水损毁面目全非。 李建平 摄
受频繁降雨和第4号台风“艾云尼”外围环流影响，连日来，江西遂川县多个乡镇遭遇了暴雨侵袭，导致蜀水河水位暴涨，县城部分路段内涝现象严重、部分村落洪水直逼民居房屋，暴雨损毁电站、公路、桥梁，农田受淹1万余亩。汛情发生后，当地政府及时启动应急抢险预案和人员转移预案，并派出工作组和抢险救援队，切实加强群众转移避险，全力做好危险地段、危险区域人员的转移避险工作。
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