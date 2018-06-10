原标题：美宣称超越中国夺回世界超算桂冠 美媒：恐不长久

据美国《华尔街日报》网站6月8日报道，美国能源部周五发布由国际商用机器公司（IBM）开发的一台超级计算机，称它是世界上运算最快的计算机，超过在过去两年里占据世界第一宝座的中国机器。

报道称，美国和德国科学家每年对世界最快计算机进行两次评比。对这一称号的争夺关乎国家荣誉。美国计算机上次夺冠是在2012年11月。下次评比将在本月晚些时候进行。目前，美中两国在贸易问题以及人工智能和5G无线网络领导地位问题上的紧张气氛日益浓厚。先进技术被认为对国家安全至关重要。

报道介绍，这台最新超级计算机名为“顶点”（Summit），安放在能源部下属的橡树岭国家实验室。据IBM称，它每秒钟能运算20亿亿次。这一速度是该实验室此前运算速度最快的计算机——克雷公司生产的“泰坦”超级计算机的八倍。

报道称，按照能源部的说法，这一运算速度峰值是中国“神威·太湖之光”的近两倍，后者在过去两年里是世界上运算最快的超级计算机。“神威·太湖之光”位于中国无锡，它是在打败中国另一台超级计算机之后夺得科学计算机500强第一名的。

报道认为，最快超级计算机之争在科学界也非同小可。这些跟一个房间差不多大小的系统对于石油勘探和生物学研究以及材料开发和武器研制至关重要。它们能通过复杂的运算来预测气候趋势和破解密码。

报道援引负责科学事务的能源部副部长保罗·达巴的话说：“我们要在计算方面处于最前沿，这样才能保持竞争力。”

报道称，中国人目前处于领先地位。

报道介绍，在去年11月的500强评比中，中国机器占据了202个席位，而美国只有143台机器入选。2013年6月，中国的“天河二号”超级计算机在这项备受瞩目的评比中打败“泰坦”夺冠，促使美国科学家呼吁政府给予更大支持。

报道援引橡树岭国家实验室主任托马斯·扎卡里亚的话说，最新的“顶点”超级计算机使用了英伟达公司和IBM的芯片，造价约2亿美元。英伟达的芯片是从电子游戏图像处理技术演变而来的。

报道称，这台超级计算机可供政府计算项目、学者和行业研究人员使用。按照计划，最早在“顶点”上运算的项目之一是将计算机学习算法应用于基因数据，为治疗阿尔茨海默病、心脏病和毒瘾寻找相关模型。

报道认为，“顶点”有望获得的最快超级计算机榜首地位恐怕不会长久。

报道称，Hyperion研究公司的分析师鲍勃·索伦森说，中国工程师正在研制一台每秒钟能运算100亿亿次以上的机器，那被视为超级计算领域的下一个重大里程碑。Hyperion研究公司是高性能计算领域的一家市场研究企业。索伦森估计中国的这台机器将于2020年发布。

责任编辑：刘德宾 SN222