原标题：变迁与转型 华侨华人成为国际移民重要组成部分

中新社北京6月10日电 （周乾宪）全球化智库（CCG）与社会科学文献出版社、西南财经大学发展研究院9日在北京联合发布的《中国国际移民报告（2018）》指出，中国成为全球第四大移民来源国、第二大侨汇汇入国。

“华侨华人是国际移民的重要组成部分。”国务院侨办侨务干部学校副校长赵健提到，中国人移居海外主要有三次大的浪潮。前两次源于西方人进行贸易扩张和殖民地开拓，对中国商贩和劳动力需求巨大，形成了“有海水的地方就有中国人”的格局。

“第三次是中国实行改革开放政策，放宽乃至取消对海外移民的限制，形成了‘有阳光的地方就有中国人’的态势。”赵健说，早期的华人移民最擅长餐馆、理发和建筑这三种职业，而年轻一代的“新侨”大部分接受过高等教育，律师、医师、工程师成为他们新的职业追求，融入当地社会的程度亦不断加深。

报告中提到，根据联合国经社部关于国际移民存量的数据，2015年，世界各地有来自中国大陆的移民964.61万人。美国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡是中国大陆移民的五大目的国。同时，前20大目的国中有7个为“一带一路”沿线国家。

暨南大学华侨华人研究院院长张振江告诉中新社记者，“一带一路”相关地区历史发展迥异，文化政治经济皆不同，各地的华侨华人社会也各有特色和优势。

因此，张振江认为，应针对各国的实际情况，以华人社团、华文媒体作为支点，分重点、有层次、张弛有度地推进“一带一路”建设进程。

《中国国际移民报告（2018）》还显示，目前，中国移民迁出量增速放缓，移民美加英德的人数连续下降。

“这一方面是因为上述国家对移民的态度有所变化，另一方面也是由于中国良好的经济发展态势以及对国际人才引进力度的加大。”全球化智库（CCG）理事长王辉耀说道。

他表示，中国出入境政策创新成果卓著，外国人永久居留制度不断发展，入境、过境制度更加便利与完善，出入境人员统计门类增加，近期还正式组建了国家移民管理局。

其中，外籍华人获得不少专属条款。例如，今年1月22日，公安部推出八项出入境便利措施，外籍华人出入境签证由之前最长1年放宽至5年内多次有效。

又如，2016年公安部推出支持北京创新发展的20项出入境政策措施，对具有博士研究生以上学历或在中关村长期创业的外籍华人提供申请永久居留的便捷通道。上海、浙江、广东、福建等地也陆续出台相关政策。

美籍华人、西北工业大学外国语学院院长尹晓煌对记者说，如今，身居海外的华侨华人不仅可以当“海归”，也可以是两头跑的“海鸥”和“海燕”，以自身便利的各种形式到中国创新创业或者离岸“孵化”，既调动了华侨华人的热情，也为中国自身发展创造更多机遇。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222