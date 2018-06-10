商务部：让外企感受国民待遇

原标题：商务部：一批积极有效利用外资举措将落地 让外企感受国民待遇

国务院新闻办公室昨天（6月8日）召开政策例行吹风会，商务部有关负责人表示，一系列积极有效利用外资，推动经济高质量发展的相关措施将尽快落地。

商务部副部长王受文介绍，在投资自由化方面，要在今年7月1日之前修订出台外商投资准入的负面清单，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度。在投资便利化方面，要大幅下放审批权限。在投资促进方面，优化外商投资导向；鼓励外资并购投资。在投资保护方面，继续加大知识产权的保护力度，推进专利法等相关法律法规的修订工作。

商务部副部长王受文：要加大对外商投资企业知识产权以及其他所有权利人的知识产权侵权的处罚力度，要增加威慑力，使侵权者得不偿失，使得他们受到严厉的处罚。

此外，在优化区域开放布局方面，进一步拓宽外商投资企业的融资渠道。在推动国家级开发区创新提升方面，依法赋予国家级开发区更大的经济管理权限，促进开发区优化外资的综合服务。

商务部副部长王受文：这一系列的措施，它根本的目的就是要让“公平”这两个字体现在外商投资环节的各个方面，使外商投资企业在中国真正感受到他们享受国民待遇。

责任编辑：刘德宾 SN222