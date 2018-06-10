广西钦州土法冶炼小高炉林立 中央环保督察组直斥

原标题：广西钦州土法冶炼小高炉林立，中央环保督察组直斥虚假整改

中央第五环保督察组进驻广西开展督察“回头看”，工作第三天就发现广西钦州淘汰落后产能不力，对第一轮督察反馈的问题存在虚假整改却能层层过关的问题。

6月9日，督察组根据地方提供的第一轮中央环保督察反馈问题的整改落实情况，不打招呼直奔广西钦州，澎湃新闻（www.thepaper.cn）跟随督察组在钦州钦南区发现一家再生铝冶炼厂，以铝灰为原料，正在使用反射炉冶炼铝锭，生产场面如“刀耕火种”般原始，现场无任何环保措施，烟气无组织排放，矿渣随意堆放，生产废水大面积蓄积，发黑、冒泡、散发着明显的刺鼻气味。

“这就是土法炼铝，”督察人员一边感叹一边沿蓄水池边排查，发现企业生产污水通过一处管道直排周边河流。

6月9日，钦州钦南区一家土法炼铝企业正在生产，厂区蓄积大面积刺鼻废水，通过管道外拍河流。图为督察人员正取样检测。本文图均为澎湃新闻记者 刁凡超 图

这家企业位于311省道旁边。当日，督察人员还在311、312省道两侧发现20多家散乱污企业，涉及土法烧结、再生铝冶炼以及多家使用小高炉冶炼富锰渣的企业。

“环保部门来检查过没有？”“工信部门的人有没有来过？”“你们知不知道这些属于已经淘汰的工艺？”……面对督察人员的询问，其中一家名为恒丰冶炼厂的负责人称：“（环保）我投钱了，但要达到什么标准我也不清楚。”

多家散乱污企业负责人或员工表示，平日有环保部门来做过例行检查，但没有企业因污染物排放不达标或烟气无组织排放等问题被处罚过；工信部门也没有向企业明确，属于国家明令淘汰的工艺不能继续生产。

经过询问后，督察组负责人转向钦州市市长谭丕创说：“如果我们政府部门的监管不严格，不仅环境遭到了破坏，也给投资者带来了损失。”

在现场目睹此景的谭丕创面色有些难堪。“这是我们失职了，”他说，“作为市长我看到这些，听到他们说的话我心里很难受，我对不起当地老百姓。

土法炼铝企业工人见督察人员赶到后，立即停产离开。

土法炼铝企业生产场面如“刀耕火种”，工人无任何防护措施，厂区无环保设施。

虚假整改却能层层过关

2016年7月14日至8月14日，中央第六环保督察组对广西开展了环保督察工作并在向广西自治区党委、政府反馈意见时指出，广西北部湾经济区是我国最早完成战略环评的五大重点区域之一，但在开发建设时未充分考虑战略环评要求和环境承载能力，高能耗、高污染产业布局相对集中，产业同质化趋势明显。

督察反馈意见指出，按规划要求，钢铁和铁合金行业主要布局在防城港企沙，但沿海三市均大量引进该类产业；已投产的46家相关企业，其中35家分散在钦州市多个工业园区。

根据广西公开的整改方案，北海、防城港、钦州市人民政府，自治区发改委、工信委、北部湾办作为责任单位，立行立改，严格执行国家产业政策，2017年3月底前完成上述整改。

广西督察工作领导小组向督察组提交的汇报材料称，上述问题已完成，并进行了销号。

“钦州发现的这些问题就属于虚假整改，层层失守。”督察人员说。

督察组指出，以较典型的小高炉为例， 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，100立方米及以下铁合金锰铁高炉属于淘汰类落后工艺装备。但自治区发改委、工信委及钦州市有关部门以富锰渣不属于锰铁合金为由，不仅没有严格把关，而且层层“放水”。自治区发改委、工信委2017年6月1日联合印发《关于对北海钦州防城港市钢铁和铁合金项目进一步整改的通知》，认定钦州市23个使用13-50立方米高炉冶炼项目符合产业政策，其中5个项目生产设备实际于2013年前就已拆除。

6月9日，督察人员在防城港市沙潭江边发现有大片垃圾随意堆放，存在环境风险隐患。澎湃新闻记者 刁凡超 图

小高炉林立，烟气直排

6月7日，中央第五环保督察组对广西壮族自治区开展“回头看”工作，主要督察自治区党委、政府部署推动中央环境保护督察整改工作情况，省级有关部门整改责任落实和工作推进情况，地市级党委和政府整改工作具体实施情况。重点盯住督察整改不力，甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题。

根据地方提供的整改落实情况，6月9日，澎湃新闻记者跟随中央第五环境保护督察组一行抵达钦州，蓝天白云之下，这些隐匿在桉树林间，冒着黑烟、黄烟的小高炉显得格外扎眼。

督察人员不打招呼直奔恒位于钦州钦南区的恒丰冶炼厂。只见，厂内一座约13立方米的小高炉正在生产，无除尘设施，煤气直排。

“他们通过高炉把锰铁矿加工成富锰渣，”督察人员指着正在冒黑烟的小高炉告诉澎湃新闻，按照产业政策，100立方米及以下铁合金锰铁的小高炉都应该淘汰，但这些企业仍在生产，烟气直排，工艺已非常落后。

富锰渣是一种锰矿石冶炼过程的中间产品，再经提炼成金属锰。

恒丰冶炼厂负责人说，此厂已建五六年之久，因债务原因其接手后生产不到一年。该厂每天生产约20吨，通过把锰铁矿加工成富锰渣，一吨可卖1100元左右。

督察人员又来到位于恒丰冶炼厂附近的强劲冶炼厂，这里也使用同一工艺通过一台13立方米的小高炉生产富锰矿。

“这边都是使用这么大的小高炉生产吗？”督察人员问。

“是的，”强劲冶炼厂负责人说，“因为这种‘垃圾矿’高炉弄大了以后不好还原，不仅没有经济效益而且还原不出优质的产品出来。”

“有没有人来跟你们说这种工艺要淘汰？”

“这种工艺整体是比较落后的，但是根据我们国家锰矿床的特性，它又是必须存在的。”强劲冶炼厂负责人答到。

6月9日，钦州钦南区恒丰冶炼厂已明令淘汰的小高炉正在生产富锰矿。

钦州市钦南区大桥矿品厂内，黑烟无组织排放严重。

靠近港口，靠进口矿石加工生产

钦州，是一座港口城市，地处广西北部湾经济区中心位置，区位优越，自然环境禀赋优良。

因钦州当地矿产资源丰富，钦南区又地处广西南部沿海、北部湾的顶端，交通区位优越，进口锰铁矿等原材料便利，沿311、312省道两侧小高炉林立，土法烧结、再生铝冶炼以及多家使用小高炉冶炼富锰渣的企业。

钦南区黄尾屯大桥矿品厂是这片区域开设较早的企业之一，据厂内工作人员介绍，该企业已生产将近16年，在这期间周边企业陆续成立，通过中间商向柳钢等企业供应初级产品。

“现在本地矿已经不开采了，必须依靠进口矿才能生产，这边矿资源多一点，靠近港口依靠进口矿石。”该工作人员说。

6月10日，环境部通报称，针对上述问题，督察组副组长、环境部副部长翟青专门约见了钦州市党政主要负责同志，要求必须切实提高政治站位，坚决杜绝虚假整改、表面整改；要借势借力，举一反三，坚决抓好整改落实工作。督察组还将根据有关要求，进一步核实问题，深入调查取证，依法依规做好后续各项督察工作。

钦州市党政主要负责同志表示，出现这些问题感到十分心痛，要以“回头看”为契机，下定决心，立行立改，坚决落实整改要求，大力推进问题解决。

钦州市党委政府连夜开会部署，并迅速拆除了非法再生铝生产窝点。

督察组还就防城港市水产养殖污染和垃圾随意堆放环境风险隐患问题，向防城港市党委政府提出了明确整改要求。

责任编辑：刘德宾 SN222