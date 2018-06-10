人民日报:有干部听不到农民心声 开个会方案有了

原标题：人民日报：有的干部听不到农民心声，开个会方案就出来了

小康不小康，关键看老乡。实施乡村振兴战略，顺应了亿万农民对美好生活的向往。农民盼什么，乡村振兴怎么干，这些问题都需要好好思量。

在一个贫困县采访，听到这样一件拧巴事儿。上面下来指标，让每个村建个文化广场，可项目在有的村卡住了。干部说，建文化广场除了政府投入，还需要农民投工。当地土地贫瘠，农村劳动力大多外出打工，有的村只剩十几户老人，缺劳力，农民不积极，硬建起来也不大实用，但为了完成考核还得硬着头皮干。

上面给钱为啥不买账？问题出在一些拍板的干部身上。有的干部总觉得自己比农民强，总替农民拿主意，下乡调研蜻蜓点水，听不到农民心声，不了解农村实情，回办公室里开个会，方案就出来了，这样一厢情愿的方案不接地气，注定难有好效果。

各地农村千差万别，乡村振兴不可能一个模式齐步走。中央反复强调，推动乡村振兴健康有序进行，不搞一刀切，不搞统一模式，不搞层层加码，为的就是实现乡村高质量发展。许多农村贫困地区基础弱、欠账多，缺项目、愁资金，既有共性问题，也有个性需求，不能指望用“一张方子”治百病。拿这个贫困县来说，全县没有一条高速公路，一半以上的村道还是土路，缺乏支柱产业，他们最盼“一把钥匙开一把锁”的精准扶持。

乡村振兴千头万绪，从哪抓起？找准短板弱项，解决实际问题。要防止用行政手段下指标、定任务。通过调查研究，才能摸清具体情况，分辨轻重缓急。坚持农业农村优先发展，要以群众需求为导向，从当前最薄弱环节、最突出的问题入手，从群众反映最强烈、需求最迫切的地方入手，解决“看病难”、“上学难”、“出行难”、如厕条件差等群众最关心的难题。

坚持因地制宜，精准施策。去年某省发布美丽乡村负面案例，建大亭子、大公园、大广场等问题依然不少，有的照搬城市模式，有的盲目追求高大上，偏离乡村发展的方向。农村不是城市的翻版，而是别有风格、另具韵味的田园，要充分尊重乡村发展演进规律，把挖掘原生态村居风貌和引入现代发展元素结合起来，让山水林田路村成为乡愁永远的记忆。规划先行，持续发力，一张蓝图干到底，创新体制机制，让人、地、钱要素顺畅流入农村，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

坚持尊重农民，调动农民积极性主动性创造性。农民是乡村的主人，乡村是农民的家园，乡村振兴必须顺应村情民意，既要政府、社会、市场协同发力，又要充分发挥农民主体作用，不能代替农民、替农民决策，更不能排斥农民。一家一户增收难，一些地方探索“联耕联种”“土地股份合作”等模式，破解了分散难题；农业贷款难，一些地方创造出资金互助社、联户贷款等形式，缓解资金难题。可见，让农民真正参与，就能激发乡村振兴的强大活力。

“出水才见两腿泥”，多些调查研究，多些精准发力，把投入乡村的钱花在刀刃上，农业强、农村美、农民富的成色，才能更厚重、更实在。

责任编辑：张迪