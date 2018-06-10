杀6人嫌犯悬赏追捕奖金升至40万 800余人参与搜捕

原标题：杀六人嫌犯悬赏追捕奖金升至40万 案发地组织800余人搜捕

5月31日凌晨，河北省张家口市张北县大河镇公沟村发生一起故意杀人案，一名男子遇害，经侦查，警方确认一名叫做王力辉的男子有重大作案嫌疑。北京青年报记者10日从张家口张北县公安局专案组民警处了解到，此前，对提供线索抓获王力辉的举报人，公安机关的悬赏奖金已经从最初的5万元提高至20万元，现在，金额再次提高至40万元，专案组民警表示，目前他们已组织800余人展开搜捕，并向多地警方发出协查通报。本月8日，曾有人发布视频称王力辉已经被捕，对此专案组民警辟谣称，王力辉目前仍然在逃。北青报记者了解，从2008年起，犯罪嫌疑人王力辉在河南、河北、山西等地共杀害6人重伤1人，为公安部A级通缉犯。（文/北青报记者 杨凡 实习生 付垚）

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