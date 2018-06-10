广东佛山民警上班途中牺牲 同事：生前身体已预警

原标题：广东佛山54岁民警上班途中晕厥牺牲，同事：生前身体已预警

6月10日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从广东佛山市公安局三水分局工作人员处获悉，6月8日上午，该分局民警李水定在上班途中晕厥，经抢救无效殉职。

佛山市公安局三水分局警务保障室副主任李水定

6月10日，佛山市公安局官方微信公众号“公安主持人”6月10日发布相关悼念文章。据该文章，李水定今年54岁，于2003年到公安机关工作，是中共党员、二级警督，生前是佛山市公安局三水分局警务保障室副主任，负责全局装备、车辆后勤保障及调配工作。

文章表示，6月8日，高考的第二天，台风“艾云尼”登陆，佛山市气象部门先后发布了台风蓝色预警、暴雨红色预警信号。佛山五区都被暴风雨笼罩，滂沱大雨疯狂肆虐。当日上午7时许，李水定接到三水公安分局指令，由于受暴风雨天气影响，西南街道多处出现交通道路严重阻塞的情况，为确保考生能顺利到达考场，急需调配警车支援各部门开展工作。接到通知后，李水定立即从家中出发，由于暴风雨，此时多路段拥堵，李水定决定放弃驾车，选择步行赶回单位。途至西南街道时代城二期路口处时，李水定突然倒在地上。

三水区人民医院医生黄某等人恰巧途经此处目击情况，马上对其进行心肺复苏抢救，随即送往三水区人民医院抢救。经三水区人民医院初步诊断，李水定是因血糖升高引发的高度晕厥。当日上午11时35分，李水定抢救无效殉职。

上述文章称，据李水定的同事透露，此前，李水定的身体就已经发出了“预警”。李水定在警务保障室工作期间，无论天气怎样，都主动要求执行外线警务保障工作。尽管长期患有糖尿病，他很少请假或让同事代班。去年“五一”假期，正值市民外出度假高峰，李水定放弃休息，坚持驾车给一线民警搬运警用装备，由于长时间劳累，导致他的眼睛布满血丝。这一情况被同事发现，他含糊地回答：“可能是昨晚没有休息好，感觉有点头痛。”在发现情况不对后，他被同事立即强制送到医院检查，一量体温才发现高烧至39.5℃。

责任编辑：吴金明