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广东佛山民警上班途中牺牲 同事：生前身体已预警

广东佛山民警上班途中牺牲 同事：生前身体已预警
2018年06月10日 13:24 澎湃新闻
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　　原标题：广东佛山54岁民警上班途中晕厥牺牲，同事：生前身体已预警

　　6月10日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从广东佛山市公安局三水分局工作人员处获悉，6月8日上午，该分局民警李水定在上班途中晕厥，经抢救无效殉职。

佛山市公安局三水分局警务保障室副主任李水定佛山市公安局三水分局警务保障室副主任李水定
 
　　6月10日，佛山市公安局官方微信公众号“公安主持人”6月10日发布相关悼念文章。据该文章，李水定今年54岁，于2003年到公安机关工作，是中共党员、二级警督，生前是佛山市公安局三水分局警务保障室副主任，负责全局装备、车辆后勤保障及调配工作。

　　文章表示，6月8日，高考的第二天，台风“艾云尼”登陆，佛山市气象部门先后发布了台风蓝色预警、暴雨红色预警信号。佛山五区都被暴风雨笼罩，滂沱大雨疯狂肆虐。当日上午7时许，李水定接到三水公安分局指令，由于受暴风雨天气影响，西南街道多处出现交通道路严重阻塞的情况，为确保考生能顺利到达考场，急需调配警车支援各部门开展工作。接到通知后，李水定立即从家中出发，由于暴风雨，此时多路段拥堵，李水定决定放弃驾车，选择步行赶回单位。途至西南街道时代城二期路口处时，李水定突然倒在地上。

　　三水区人民医院医生黄某等人恰巧途经此处目击情况，马上对其进行心肺复苏抢救，随即送往三水区人民医院抢救。经三水区人民医院初步诊断，李水定是因血糖升高引发的高度晕厥。当日上午11时35分，李水定抢救无效殉职。

　　上述文章称，据李水定的同事透露，此前，李水定的身体就已经发出了“预警”。李水定在警务保障室工作期间，无论天气怎样，都主动要求执行外线警务保障工作。尽管长期患有糖尿病，他很少请假或让同事代班。去年“五一”假期，正值市民外出度假高峰，李水定放弃休息，坚持驾车给一线民警搬运警用装备，由于长时间劳累，导致他的眼睛布满血丝。这一情况被同事发现，他含糊地回答：“可能是昨晚没有休息好，感觉有点头痛。”在发现情况不对后，他被同事立即强制送到医院检查，一量体温才发现高烧至39.5℃。

责任编辑：吴金明

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