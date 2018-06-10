蔡英文“脸谱”分享“国宴” 引台湾民众强力吐槽

原标题：蔡英文“脸谱”分享“国宴”布置引台湾民众强力吐槽

中国台湾网6月10日讯 台当局领导人蔡英文的“脸谱”（Facebook）专页10日上午分享其办公室内所谓的“国宴”布景，用缩时摄影呈现花山布置，半小时内便引发岛内民众议论浪潮，网友纷纷涌入蔡英文“脸谱”及岛内著名论坛PTT强力吐槽。

蔡英文“脸谱”专页10日上午贴文询问外界，是否注意过其办公建筑内的“国宴”布景。该文表示，每次在办公地大礼堂举行的“国宴”，都有一座充满特色的花山当作布景。这座花山，是由办内历史悠久的园艺班设计布置而成。走近一点看，可以发现里面有台湾蝴蝶兰、日日春、九重葛等各色鲜花盆栽，也有南瓜、稻穗、玉米等在地农产衬托其中。往旁边一点看，小桥流水让整座花山更有动感。透过缩时摄影，让我们一起来看园艺职人如何完成“国宴”布置！

蔡英文“脸谱”发文不到半小时，便引发大批网友评论留言：“好耶，准备吃法国餐了，好舒适啊”、“我觉得后面再摆个蔡英文相框，再加一点花装饰会更好呦！”、“告别式办得蛮专业的！”、“每天这么多负面消息，还能够轻松面对，真佩服”、“再吃也没几年了，多吃点”、“我管你‘国宴’布景怎么样，人民生活才是重点，做不好就下台吧”。

随后，蔡英文“脸谱”文章被分享到PTT八卦版也引起一片狂嘘：“好爽喔，每天躲在自己的秘密花园当花瓶”、“很多灵堂也布置很漂亮”、“浪费公帑！台湾根本没本钱学人办什么‘国宴’，救救民用电”、“少女心不要在这时候喷发好吗？”、“这么丑，关三天”、“胡忠信（台湾“名嘴”）：泰坦尼克要沉了，你还要研究家具怎么摆设”、“翻译：爽！你们这些贱民奈我何？”、“#60岁的女孩儿#少女心喷发”、“干我屁事，选你来办家家酒腻”、“真是过太爽”、“是不是吴音宁帮忙布置的啊，我就知道她是个人才”。（王思羽）

责任编辑：吴金明