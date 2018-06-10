应勇访问土耳其 推动上海更好参与“一带一路”

原标题：应勇率团访问土耳其，推动上海更好参与“一带一路”建设

2018年6月9日，应勇市长会见伊斯坦布尔市市长乌伊萨尔

由上海市委副书记、市长应勇率领的上海市代表团，6月7日至10日访问了土耳其。访问期间，应勇会见了伊斯坦布尔市市长梅夫吕特·乌伊萨尔，访问海峡大学并出席“春华秋实四十年——中国上海改革开放成就图片展”开幕式，考察总部位于上海的中远海运集团在土耳其的昆波特码头运营情况。

应勇在会见伊斯坦布尔市市长乌伊萨尔时表示，上海与伊斯坦布尔自1989年结为友好城市以来，在广泛领域交流合作，取得了积极成果。上海和伊斯坦布尔同为“一带一路”沿线重要节点城市，两市合作潜力巨大。希望两市今后进一步在经贸、交通、港口、教育、旅游等领域加强合作，相互借鉴，分享经验，共同为推进“一带一路”建设、构建人类命运共同体作出贡献。乌伊萨尔表示，伊斯坦布尔高度重视与上海近30年的友城关系，希望在“一带一路”框架下进一步深化与上海在各领域的合作。

2018年6月8日，应勇市长在土耳其海峡大学出席“春华秋实四十年——中国上海改革开放成就图片展”开幕式并观看展览

在海峡大学，应勇会见了海峡大学校长厄兹坎，并出席在海峡大学举办的“春华秋实四十年——中国上海改革开放成就图片展”开幕式。应勇指出，开放是上海最大的优势，教育国际交流是上海对外开放的重要体现和组成部分。2008年以来，上海大学与海峡大学共建孔子学院，在汉语教育、文化交流、学术研究等领域取得丰富的合作成果。上海市政府将继续支持上海大学和海峡大学开展全方位、多领域合作，希望两校合作成为上海与伊斯坦布尔两市合作的典范。此次在海峡大学举办的图片展是上海40年改革开放历程的缩影，希望展览成为海峡大学师生及伊斯坦布尔市民了解中国、了解上海的一扇窗口。

2018年6月8日，应勇市长考察土耳其昆波特码头

在昆波特码头，应勇听取了中远海运集团海外发展情况介绍，并看望慰问了中远海运在伊斯坦布尔的中外管理人员。中远海运集团于2015年参与收购昆波特码头，目前运营良好。该集团已在全世界18个港口布局，其中16个港口位于“一带一路”沿线。应勇指出，中远海运集团在服务国家战略的同时也实现了自身资源配置的优化和更好发展。上海拥有全球最大的港口运营商、最大的综合性航运公司和最大的港口设备供应商，要充分发挥资源优势，推动企业走出去，更好地发挥服务国家“一带一路”建设桥头堡的作用。

中国驻伊斯坦布尔总领事馆总领事崔巍出席了有关活动。

责任编辑：吴金明