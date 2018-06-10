镇政府职工当街暴打环卫工人？官方回应

原标题：湖南三市镇通报“环卫工挨打”：整洁办职工打人，纪委已介入

近日，一段“环卫工人被打”的视频在湖南岳阳平江县微信朋友圈广泛传播。

6月7日，平江县三市镇人民政府通过官方微信公众号“魅力三市”通报，帖文中所提到的打人余姓男子系三市镇环境卫生整洁办职工余奇。

6月10日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从平江县委权威渠道获悉，余奇已被处降低行政岗位等级处分，并于6月7日被处行政拘留十日的处罚。

澎湃新闻获取的视频显示，在一道路上一辆蓝色的小型货车旁，一名身穿白色短袖的男子用手推着一名上身赤膊的男子，并大声吼着，又用手打到对方的脸部，赤膊男子用手捂着自己的眼睛，想开车门离开，被白衣男子用力关上。

网帖称，被打的货车司机是一名环卫工人。

平江县三市镇人民政府官方微信公号“魅力三市”6月7日通报，6月6日下午微信群流传一则“暴打环卫工人事件最新进展情况”的帖子，帖文中提到三市镇政府职工殴打他人。经查，帖文中所提到的余姓男子系三市镇环境卫生整洁办职工余奇，父亲是本镇肥田村普通农民。余奇于2018年6月5日晚约9时许驾车在简青大桥往县城方向，与货车司机凌师傅发生口角，并出现殴打凌师傅的情况。目前，余奇家属已到医院看望伤者，余奇本人正在接受天岳派出所的调查处理；三市镇纪委已同步介入事件调查。

责任编辑：吴金明