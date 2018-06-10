揭秘上合组织青岛峰会主会场：仅花了6个月建成

原标题：揭秘上合组织青岛峰会主会场：仅花了6个月建设而成

6月9日至10日，上海合作组织回到了它的诞生地中国，在青岛举行成员国元首理事会第十八次会议。

盛会夺目，不少人也在镜头中注意到了如海鸥展翅的会议主场馆——青岛国际会议中心。

近日，该工程总承包方中建八局向澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者披露了青岛国际会议中心建设过程。仅用时6个月，这栋气势恢宏的场馆，就以超常规的速度迅速崛起，盛会之后，它也将成为青岛城市客厅长期使用。

青岛国际会议中心。本文图片均由 中建八局 供图

超速度：12小时立起了108根钢柱

此番上合青岛峰会的主会场青岛国际会议中心，位于奥帆广场核心区域，距离青岛市委市政府1.5公里，建成后将成为青岛城市客厅长期使用。

从造型上看，主会场就像是一只展翅的海鸥，栖息在黄海之滨。

据中建八局披露，该建筑地上分两层，一层高9.6m，二层高13m，屋面起翘最高点28m。其地上主体为总量约11000吨钢结构，相当于22个青岛城市地标——“五月的风”的重量。

正常来说，从建造到装修再到其他专业工程，工期需要2年，但真正的建设期仅有6个月。

钢构初长成

中建八局介绍，近5000名建设者参与项目，并按照“一岗双配”的原则进行优化配置，确保青岛上合峰会主会场项目可以“5+2”“白加黑”“7×24”小时不间断高效运转。

超常规的速度从一连串数据中可以得见：仅用了8天，原有地上建筑物全部拆除并外运完毕；30天时间，1.1万平方米外幕墙施工完成；1.1万吨钢结构的吊装用时46天。。。。。。

中建八局钢结构公司项目经理付用团回忆，团队一气呵成，仅用12小时就立起了108根钢柱。

那是2017年10月27日，晚9点，31辆板车运载着钢柱抵达项目门口，绵延500米。8台汽车吊顺势排开，构件就近卸车，流水吊装，每隔30米安排一名管理人员，通过对讲机沟通疏导。凌晨2点，完成卸载；凌晨6点，首批钢柱装配完成；第二天上午9点，首层198根钢柱全部安装结束。

馆内的装饰同样分秒必争。比如，走进场馆的一层迎宾大厅，顶部有81块藻井发光天花，每块重达560斤，全部需由4根钢丝绳垂直吊起，再由8名工人推动脚手架，3名工人登上16米的屋顶安装。

“我们用了5天时间完成安装，这是单位直径钢丝绳吊装重量之最，同时是吊装速度之最。”项目副经理王连正介绍到。

2017年12月4日钢结构封顶

高质量：为减少误差，手工安装飞檐

超常规速度落成的同时，场馆建设也秉持了高标准。

青岛国际会议中心距海边不足100米，安装巨大的飞檐铜板，需先克服海风阻力。

“为了减少误差累计，飞檐必须全部手工安装。”项目技术经理韩柳林说，在零下十度的海风中，项目管理人员一次次确认、一次次测量、一次次比对，才有了整齐划一、气势磅礴的“扬帆领航”。

场馆质量体现在馆内的一处处细节。馆内大范围会议室顶部，灯具造型以“玉”为主体，名为“久合叠玉”，象征集合智慧、合力共赢、环环相扣、生生不息。这些灯的描金装饰均由具备十年以上手工描金技艺的工匠一笔描成。

“描金师傅要根据装饰部位用描金笔蘸取金水描绘花纹，一笔完成，没有机会返工，要求极高。”项目总工谢海波介绍。

而在双边会议室、多功能厅均采用水晶吊顶，一共21万个水晶球。同样的，这些水晶球均由人工一个个手工挂吊上去。

穿线、挂装，为了成就水晶灯的精致整齐、美轮美奂，80人奋战了15天。

多功能厅。

一层双边会议室。

一层小范围会议室外走廊休息区。

绿色建筑：屋面铺设10个篮球场大小的光伏太阳能

中建八局介绍，此次建设的青岛国际会议中心，也秉持了绿色建筑的理念。

据披露，主会场的金属屋面上，铺设有4400平米、相当于10个标准篮球场大小的光伏太阳能。

项目总工郁勇介绍，场馆将太阳能与UPS不间断电源配合使用，即便停电，大部分会议场所及其他设施也可以正常运转，确保会议继续召开。

而相比国家标准要求室内甲醛含量≤0.1mg/㎡，青岛上合峰会主会场更是不超过0.01-0.03 mg/㎡。

项目员工李栋担负着室内气味管理的重担，除了检查通风、新风系统、活性炭等，他在项目中，成天趴在各个角落里面闻来闻去。

“今后你们谁家装修就找我，几百种装修材料我这门儿清，一闻就知道环保达不达标。”李栋打趣说。

责任编辑：吴金明