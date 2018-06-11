为庇护“心腹” 蔡英文公开喊话准备对新闻界下手

原标题：为庇护“心腹”，蔡英文公开喊话，准备对新闻媒体界下毒手了

为庇护争议不断的北农总经理吴音宁，不仅蔡英文公开喊话，民进党“立委”更出手提案修法对抗所谓“假新闻”，“凡散布假新闻、假消息者，最重可拘留3天”。有台媒直言，民进党当局美其名曰是打“假新闻”，实则为“制造政治正确”的“寒蝉效应”。

连番出手防“假新闻”

据台湾《中国时报》10日报道，民进党“立委”邱志伟和苏震清等人9日提案修改“社会秩序维护法”第63条，新增“未经查证在网络散播传递假新闻、假消息，足以影响公共之安宁秩序者”，处3日以下拘留或3万元（新台币，下同）以下罚款。目前，该提案已得到十多名民进党“立委”联署，交付委员会审查。

岛内网络日前流传一张“立法院长”苏嘉全和“行政院长”赖清德等人戴手套吃香蕉润饼卷的照片，被“栽赃”为香蕉有农药残留。邱志伟称，因为有假消息在网络上影响公共秩序和社会安宁，“社维法”63条原本就规定“散布谣言，足以影响公共安宁者，处3日以下拘留或3万元以下罚款”，“我将假新闻视为谣言，将之明确定义化开罚”。至于由谁认定假新闻，他称，照原本该走的司法程序即可。

《联合晚报》直言，蔡当局全面防堵的“假新闻”就是“吴音宁事件”——吴日前被网友嘲讽为年薪250万元的“超高薪实习生”，蔡英文在民进党中常会上称， 吴音宁会做事，要求“农委会”等部门有专人协助吴面对“政治攻防”，各部会与党内要及时澄清“假新闻”。赖清德随即下令在“行政院”设立“实时新闻澄清专区”，各部门也分别设有类似专区，供民众查询。

国民党批“自掐式栽赃”

台中高分检主任检察官李庆义认为，针对“假新闻”处罚，无疑是把全民当嫌疑犯。国民党更直指，有绿营网军渗透到蓝营群组散布“自掐式”假消息病毒，诱使蓝营支持者转发，再制造蓝营以假消息攻击绿营的形象，呼吁支持者要小心。

国民党发言人王鸿薇举例称，近日蓝营群组中散布前“教育部长”吴茂昆“上午发布辞教育部长职，下午就任总统府有给职资政”的消息；另外这两天还疯传，以十余年前照片移花接木的香蕉和菠萝盛产遭贱卖的照片，都是很明显的“假消息渗透蓝营群组”案例。她说，这些病毒式信息似是而非，真真假假，像香蕉滞销是事实，却是用过期照片传播；吴茂昆请辞是事实，却加上一个将就任“总统府资政”；北农总经理吴音宁领高薪是事实，却说她父亲、无给职的“总统府资政”吴晟坐领高薪。王鸿薇认为，绿营这种偷袭式战术，除了把对自己不利的负面议题扭曲成蓝营的攻击外，更重要的是通过这种栽赃，塑造自己执政“没那么烂”的形象，麻醉基本支持者。国民党“立法院”党团副书记长曾铭宗还称，“立法院”若通过提案修法，民进党很可能借此操控网络信息，酝酿选举氛围。

“民进党是最大假新闻源头”

至于谁才是更大假新闻的源头，不少岛内舆论都把矛头指向民进党。律师叶庆元称，现在最大的“假新闻”其实来自民进党当局。最具体的例子就是“台湾不缺电”，实际上大家都知道台湾电力缺得乱七八糟，还有很多当局的假信息四处流传。前“立委”孙大千9日在脸书发文质问蔡英文，“现在是习惯用假新闻这个借口，当作所有争议问题的遮羞布了吗？”他说，按照蔡英文的逻辑，吴音宁是被“假新闻”抹黑陷害的，香蕉价格也没有暴跌，凤梨的外销也没有受阻，完全是在野党散布的“假新闻”。“明明自己治理无方，害了百姓，施政无能，苦了农民。没有羞愧到挖个地洞钻进去已经罢了，居然还有脸来大言不惭地批评在野政党”。《联合晚报》称，民进党全面声援吴音宁，向“假新闻”宣战，但“她年薪250万元”是假新闻吗？在台北市议会质询现场，吴音宁先声称自己月薪14万元，但遭市议员爆料其月薪14万元，还有专任加给2万元，再加上4个月的年终，总计可领248万元，最后连吴音宁自己也不得不点头承认，“吴音宁引发争议，是因为不谙台北农产实务，这才是问题关键”。

《中国时报》10日评论称，何谓假消息？就像有“总统”说“台湾从来不缺电”，按理是不是该被罚个3万或关3天？又或者当“外交部长”说“台湾邦交稳固”、“监察委员”说“陈水扁没贪污”，究竟该罚还是不该罚？《联合晚报》说，蔡当局要争取民意与舆论支持，其实把政务办好才是正事，而不是立法管制“假新闻”。▲

责任编辑：霍宇昂