原标题：中央环保督察“回头看” 发现两起虚假整改案例

本报北京6月10日电 （记者寇江泽）近日，中央第二环保督察组和中央第五环保督察组分别在内蒙古和林格尔县、广西钦州市发现两起虚假整改情况。

6日—7日，中央第二环保督察组接到群众举报：呼和浩特市和林格尔县西沟门移民新村一木器加工厂喷漆味道浓重、噪声污染严重，且无环评手续。

督察人员发现，对这家企业非法生产的电话举报，在2016年开展的第一轮中央环保督察中已受理，并于2016年向社会公示已办结。此次督察人员又发现，该厂在第一轮中央环保督察中被举报、在被查封之后继续生产，而今刚停产一周，正是为了“迎接”督察组。这正是应付整改、敷衍整改的典型做法。

9日，中央第五环保督察组检查发现，钦州市一批应淘汰的“散乱污”小冶炼企业仍在违法生产，严重污染环境，但钦州市政府和广西壮族自治区发改委、工信委等有关部门公示其已整改到位。督察认为，广西壮族自治区有关部门及钦州市以虚假整改、表面整改的方式应对中央环保督察，情节严重，性质恶劣。

中央第五环保督察组副组长、生态环境部副部长翟青专门约见了钦州市党政主要负责同志，强调必须认真贯彻落实习近平生态文明思想，切实提高政治站位，坚决杜绝虚假整改、表面整改；要借势借力，举一反三，坚决抓好整改落实工作。

责任编辑：柳龙龙