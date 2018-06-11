北京雷雨周开启今天山区或有冰雹 明后天雨水集中

原标题：北京雷雨周开启今天山区或有小冰雹 明后天雨水集中

中国天气网讯 预计今天（11日）北京天气总体比较舒适，最高气温29℃。但是，午后山区易发生对流性天气，局地可能伴有雷暴大风或小冰雹，请注意防范。本周北京多雷阵雨天气，进入“雷雨周”。其中，明后天雨水相对集中，降水范围大，市民朋友请关注临近天气预报，注意防雷防雨。

昨天北京天气比较舒适，南郊观象台最高气温25℃左右。有微弱降水出现，监测显示，10日8时至20时全市平均降水量0.1毫米，城区微量降水，最大延庆区平台子4.9毫米。

今天气温略升，总体仍然比较舒适，但是午后山区有对流性天气。北京市气象台预计，白天晴转多云，早晨有轻雾，午后山区有雷阵雨；南风二三间四级，最高气温29℃；夜间多云间晴，最低气温19℃。今天午后山区易发生对流性天气，局地可能伴有雷暴大风或小冰雹，请注意防范。

本周北京多雷阵雨天气，明后天雨水相对集中，降水范围大，市民朋友请关注临近天气预报，注意防雷防雨。周四有分散性阵雨、周六有雷阵雨。

气温方面，本周最高气温多在29-32℃之间，总体起伏不大。明天升温继续，最高气温重新升至30℃以上，达到32℃，周三、周四略降至29-30℃，周五、周六再次升至31-32℃。

气象专家提醒，本周多雷雨，市民朋友请注意关注临近预报、预警，提前做好防范。遇到雷电、大风天气时，尽量远离高大树木、电线杆、建筑物等，防止雷击和坠物砸伤；在室内时要关好门窗，尽量远离阳台、门窗和外墙壁，没有避雷防护的房间建议关闭电源，尽量不要使用家用电器。

责任编辑：张玉