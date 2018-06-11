原标题：西南华南等地将有较强降水 东北华北有对流性天气

中新网6月11日电 据中央气象台消息，预计11~14日，西南地区东部、江南南部、华南大部等地自西向东将出现大到暴雨，局地大暴雨；12~15日，受冷涡系统影响，内蒙古东部、华北中北部、东北地区等地的部分地区将先后有中到大雨，局地有暴雨。

资料图：6月8日，江西吉安市泰和县部分乡镇遭遇洪灾。图为无人机航拍下的江西泰和县受淹的村庄，汪洋一片。 文/图 刘占昆 邓和平

中央气象台预计，受孟加拉湾低压系统外围气流影响，11日至15日云南南部和西部、西藏东南部将出现持续性降雨，部分地区有大到暴雨。

11~14日，西南地区东部、江南南部、华南大部等地自西向东将出现大到暴雨，局地大暴雨；上述部分地区并有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。

12~15日，受冷涡系统影响，内蒙古东部、华北中北部、东北地区等地的部分地区将先后有中到大雨，局地有暴雨（50~80毫米）；上述部分地区并有短时强降水，局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

未来三天具体预报

6月11日08时至12日08时，西南地区中南部、华南西部等地有中到大雨，其中，云南西部、重庆南部、贵州南部、广西北部和南部等地的部分地区有暴雨，局地有大暴雨（100~120毫米），上述局部地区并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

全国降水量预报图（6月11日08时-12日08时）

6月12日08时至13日08时，华南大部、江南南部、华北东北部、四川西南部、云南中西部、西藏东南部、内蒙古东部偏南地区、新疆伊犁河谷等地有中到大雨，其中，广西东北部、广东中东部、云南西北部、西藏东南部等地的部分地区有暴雨或大暴雨（100~130毫米）；上述局部地区并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

全国降水量预报图（6月12日08时-13日08时）

6月13日08时至14日08时，华南大部、江南东南部、川西高原、云南中北部、内蒙古东部、辽宁中南部、河北东北部、山东半岛北部、西藏东南部、台湾等地有中到大雨，其中，广东东部沿海地区、福建东南部、云南西北部、西藏东南部、台湾等地的部分地区有暴雨或大暴雨（100~120毫米）；上述局部地区并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

全国降水量预报图（6月13日08时-14日08时）

影响与关注

1。 11日至14日西南地区东部、江南中南部、华南大部自西向东较强降雨过程；

2。 11日至15日云南西部和西藏东南部持续较强降雨；

3。 12日至15日内蒙古东部、华北中北部、东北地区降雨及雷暴大风、冰雹等强对流天气；

4。 11日至15日华北南部、黄淮及陕西中南部等地阶段性高温天气；

5。 内蒙古东北部、黑龙江西北部高森林火险气象等级；

6。 夏收夏种气象服务。

责任编辑：张玉