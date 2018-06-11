广东深圳将新增监察对象全部纳入追逃防逃体系

原标题：深圳将新增监察对象全部纳入追逃防逃体系，扎牢防逃“篱笆”

6月10日上午，市委常委会召开会议，传达学习中央、省委关于追逃追赃工作会议精神，听取我市追逃追赃工作情况汇报，研究我市贯彻落实意见。市委书记王伟中主持会议。

会议强调

要深入学习贯彻习近平总书记关于国际反腐败合作和追逃追赃工作的重要论述，以高度的政治责任感和使命感坚决贯彻党中央和省委有关部署要求，把追逃追赃工作作为重大政治任务抓紧抓好。

要重拳出击，以“百名红通人员”为重点，深入扎实开展好“天网2018”专项行动，厘清思路，因案施策，坚决把侵害人民利益的外逃腐败分子追回并绳之以法。要压实工作责任，强化各级党委（党组）主体责任、纪委监委主办责任及各成员单位协同责任，牢固树立一盘棋思想，真正做到各司其职，各尽其责，形成追逃追赃强大合力。

要坚持追逃防逃一起抓，落实监察法新要求，将新增监察对象全部纳入追逃防逃体系中，注重关口前移，加强纪法衔接，强化预防和监管，积极推进“追防一体化”机制建设，扎紧扎牢防逃“篱笆”，做到防患于未然。

会议还研究了其他事项。

来源：深圳发布

责任编辑：张义凌