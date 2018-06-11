河南回应政府采购网一平板电脑超市价35%：已下架

原标题：河南：“政府采购网上商城”一平板电脑超市场价35%已下架

打出“100%自营正品”、“价格低于电商”等口号的河南省政府采购网上商城近日遭遇一则投诉：一款在售的报价12188元的平板电脑价格偏高。具体高了多少？河南省财政厅政府采购处经过调查，给出的结论是：至少35%。

近日，有举报人反映河南一线达通网络科技有限公司、河南知春商贸有限公司、深圳齐心集团股份有限公司在河南省政府采购网上商城销售的微软平板电脑Surface Pro（新）i5/8G/256G价格偏高。6月8日，河南省财政厅政府采购处就此作出了回应。

河南省政府采购网上商城网页截屏

回应称，经调查，微软平板电脑Surface Pro（新）i5/8G/256G在政府采购网上商城报价12188元，高于微软官方商城、京东、国美、苏宁等报价35%以上，考虑售后服务（配送、安装、调试）等因素外，商品价格仍偏离较多。

根据调查情况，河南省财政厅对该款产品进行下架处理，约谈河南一线达通网络科技有限公司、河南知春商贸有限公司、深圳齐心集团股份有限公司，责令三家电商进行整改，并要求微软厂商及时维护商品库信息。

河南省财政厅方面表示，希望网上商城各厂商、电商：一要认真贯彻落实《河南省省级政府采购网上商城管理暂行办法》（豫财购〔2016〕4号）确立的“标准通用、市场可买、货源充足”的原则，对其上架销售产品要做好市场调研，加强与全国政府采购市场、各大电商的横向对比，确保上架商品要市场可买、价格可比，价格合理；二要认真落实促进节能环保、购买本国货物等政府采购政策，对列入《节能产品政府采购清单》的产品，应将绝大部分产品型号上架，杜绝“专供、特供”、价格垄断现象；三要严格按照入围承诺履行义务，践行承诺。

最后，河南省财政厅方面表示，欢迎采购人、供应商及社会各界对网上商城进行监督，发现价格虚高的商品请予以举报反映，我们将及时调查严肃处理。

河南省政府采购网上商城的监管部门为河南省财政厅，包括上述河南一线达通网络科技有限公司等3家公司在内，商城的“入围电商”一共有13家。澎湃新闻记者6月10晚间查询该网上商城发现，目前，Surface Pro 系列各型号平板电脑购买页面均不能正常打开。

公开资料显示，河南省政府采购网上商城自2016年6月开始试运行，经过近5个月的试点运行，于11月14日举行上线仪式，正式在省直单位全面启动实施。

时任河南省财政厅厅长朱焕然表示，推行政府采购进入“阳光网购”时代，是政府采购制度的改革和创新，也是河南省政府采购改革迈出的重要一步，对于规范政府采购管理和提升服务水平具有重要作用。不仅能堵塞采购漏洞，还能倒逼政府采购管理模式从全过程管理型向服务型转变，由单纯的管理与被管理的关系，转变为公共服务“提供者”与“消费者”的关系，进而实现服务便利化。这是财政系统“简政放权、放管结合、优化服务”的具体举措，也是转职能、提效能的具体体现。

当时的报道提到，2017年开始，河南将在省直单位全面取消政府采购的协议采购形式，政府采购的“阳光网购”模式还将深入推向全省各市、县行政事业单位。届时，采购需求量有望大大增加，预计采购量将会达到几百个亿。

今年初，河南省财政厅再度发布消息称，2017年以来，河南省省直单位全面取消协议供货，实现网上商城全覆盖，交易金额实现5.1亿元，节支率达16.8%，基本完成年初改革目标。

今年4月1日，河南省政府采购网上商城新系统上线，与原系统相比，作出的改进和优化包括：新增价格对比功能。建立与目前社会主要电商平台、外省政府采购商城商品价格对比机制，防止出现与市场价格的重大偏离；增加监管预警功能，通过交易量统计、价格变动趋势、厂家对品牌商品的管理等措施，对价格、商品、品牌等异常情况进行重大偏离预估、评判，自动向管理部门监管人员报警提醒等。

责任编辑：张义凌