香蕉崩跌蔡英文怒飙“农委会” 网民：演一下震怒

原标题：香蕉崩跌蔡英文怒飙“农委会”？ 网民：选举到了演一下震怒

中国台湾网6月11日讯 据台湾“中时电子报”报道，香蕉因盛产价格崩跌，传台湾地区领导人蔡英文为此怒飙“农委会副主委”陈吉仲，“难道要我说话，你们才要动吗？才要反击吗？”而在蔡英文震怒后，“农委会”才在最近开始反击行动。

据报道，与会者转述，“农委会副主委”陈吉仲在民进党6日中常会报告说，专业农户年所得可达154万（新台币，下同），让蔡英文不禁震怒问：“生活在农村的老农、现在回乡的小农，每年年收入有到154万元吗？”蔡英文更质问陈吉仲，“农委会”图表是画得很漂亮，但不见得会让农民有感，为什么不能用白话文说？“这么多年了，你还是用学者口吻！”

岛内网友纷纷发表看法：“这些农民可是铁票，铁票生绣不得了！”“我的看法是找到出路恐怕比辟谣更重要，想办法让农产品卖出去才是正经事。谣言破光了，还是卖不出去，有做跟没做一样。”“选举到了，演一下震怒。”“演一下，代表蔡英文有做事。”“感觉蔡蛮懂事情的啊，原来智障的是那些官员。”“除非有实际说话影片出来，否则我认为只是带风向。”

责任编辑：吴金明