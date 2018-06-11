原标题：港媒：新加坡学者称中国脱贫模式为他国提供蓝图

参考消息网6月11日报道 港媒称，密歇根大学政治学副教授洪源远说，中国让7亿人脱贫的成功案例可以为其他发展中国家提供一种模式。

据香港《南华早报》网站6月10日报道，洪源远是新加坡人，她撰写的《中国如何摆脱贫困陷阱》一书在2016年首次出版。

洪源远说，中国脱贫成功原因在于敢创新的地方官员。从上世纪70年代开始，他们一直在“特许经营”体系内运作，类似于麦当劳的商业模式。在这种模式下，中央政府制定指导方针，但地方官员可以在不同领域检验自己的政策，就像特许经营分公司的经理可以在不同市场尝试不同的菜单一样。这项政策改变了这个国家，将其从一个经济落后国家转变为世界第二大经济体。

她说，中国成功的主要原因在于让地方官员像首席执行官一样行事，鼓励创新和创业，而不是让这些官员通过政令采取具体的措施来消除贫困，中国需要保持和改革权力下放的发展模式，赋予私人企业和民间更多权力以鼓励创新。

洪源远表示，中国的成功政策可以为其他国家提供蓝图。

她说，发展中国家应该从中国模式中吸取的经验是：先从你所掌握的东西开始，而不是你想要的。

她说：“在中国的情况下，北京提出指导意见，许多地方政府针对本地问题制定解决方案，由此创造了各种各样、因地制宜的发展模式。”

资料图：6月10日，冀北怀安县供电公司的工人在怀安城镇北黄家窑村安装扶贫光伏发电站配电设备。新华社记者 杨世尧 摄

责任编辑：张玉