法媒:中国新妈妈热衷去月子中心坐月子 月收费7万

原标题：中国新妈妈热衷去月子中心“坐月子” 法媒：每月收费达7万

参考消息网6月11日报道 法媒称，随着中国人收入的增加，“坐月子”不再意味着待在家里，不能洗澡，不能会客。

据法新社6月8日报道，瑜伽课很快就要开课，气味清新的按摩中心正在营业，放着各种糕点、水果的盘子里还有芝士蛋糕。

接着楼道里响起了婴儿的哭声。

这里的设施也许像五星级酒店，但事实上这是坐落在上海郊区的一个“月子中心”，每月向新妈妈和宝宝的收费高达7万元。

报道称，中国文化要求新妈妈生产之后禁足，即所谓“坐月子”。世界许多地区曾广泛采取这种做法，在亚洲其他地区也仍然流行。

但随着中国人收入的增加，“坐月子”不再意味着待在家里，不能洗澡，不能会客。

34岁的新妈妈于雪婷（音）说：“我们希望找一家专业机构照顾宝宝。我们没有照顾婴儿和在产后照顾自己的经验。”她几周大的儿子康康（音）正躺在她身边。

两人似乎在美兰湖国际月子会所被照顾得很好。

报道称，母亲和孩子由一名保姆全天候陪伴，保姆和他们睡在同一个房间里。另有大量的专家、护士和厨师待命。

一个摄影工作室记录下这些宝贵的生命早期时光，而“妈妈课堂”向新妈妈讲授如何照顾婴儿和她们自己。

报道表示，为惠普公司工作的于雪婷说住在月子中心“解放了我们家人”。

她说：“如果我们在家中（照料孩子），全家都睡不好。我可以休产假，但我丈夫要工作。”

香港大学护理学院的讲师伊丽莎白说，“坐月子”的传统可以追溯到汉代。

伊丽莎白说，古代后妃在生育后都受到良好的照顾，包括特殊的饮食和生活方式，来恢复她们“受损的身体”并预防未来的疾病。

她说：“他们相信照顾好母亲也会让宝宝受益，而且他们现在仍这样认为。”

她说，大多数产妇的想法仍然受到传统中医的“巨大影响”。

报道称，有些人在“坐月子”期间停止洗浴、洗头甚至刷牙，而且不出门——否则中医认为会令身体失调。

报道表示，于雪婷一周没有洗头发，但是医生告诉她说没有必要，月子中心推荐更科学的态度融合传统中医和西方医学。

接受西方医学训练的注册助产士伊丽莎白说，一些古老的做法是不卫生的，而且研究表明严格遵循传统会令女性感觉受到孤立，有引发产后抑郁的危险。

报道称，根据中国媒体的说法，在中国，月子中心的数量从2000年的几十个“井喷”至2017年的4000余个。

报道认为，原因是中国人现在生育较晚——这意味着孩子的祖父母和外祖父母年纪偏大，帮不了什么忙。

而且中国人愈加能够承担类似这家上海月子中心等机构的费用，在那里，孩子的一声咳嗽都会令护理人员忙作一团。

报道称，中国放开二孩政策后，对月子中心的需求增加了。已经有了一个孩子的家庭可能会为照顾第二个孩子而忙得焦头烂额，尤其是在没有老人帮忙照应的情况下。

报道还称，只要有中国人的地方就能找到月子中心和“月嫂”，包括在北美。这也成为有国际影响力的大业务。

2017年12月8日，二宝妈妈贺馨在合肥市经开区芙蓉社区一家月子中心“坐月子”（12月2日摄）。新华社记者 刘军喜 摄

责任编辑：张玉