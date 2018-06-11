台湾高雄一渔船发生氨气外泄 两人维修时昏迷身亡

原标题：高雄一渔船发生氨气外泄意外 两人维修时昏迷身亡

中新网6月11日电 据台湾《中国时报》报道，返回台湾高雄港进行整补维修作业的远洋渔船“发春陆号”，10日傍晚发生氨气外泄工安意外。62岁郭姓包商和45岁颜姓员工进到舱底维修冷冻设备的管线漏洞处时，疑因吸入过量氨气昏迷。洪姓船东查觉有异，请渔工戴防毒面具下去查看，发现2人昏迷不醒，警消救出时已均无生命迹象。

远洋渔船“发春陆号”10日发生氨气外泄工安意外。（台湾《中国时报》/刘宥廷 翻摄）

700吨级以上CT7级远洋鱿钓渔船“发春陆号”，在此季节捕捞秋刀鱼，10日停泊小港区渔会82号码头进行整补、加油、维修，洪姓船东当天下午到渔船巡视，听外籍移工说闻到微微的氨气味，并听到有疑似嘶嘶漏气声。

洪分析是渔船冷冻管疑似破洞，找来长期配合的包商郭男维修，郭还告知洪“到船舱底一下子就好”；不久洪发现氨气味非但没有减少消散，反而越来越浓，要外籍移工戴防毒面具去查看，发现郭、颜2人倒在第4层船舱，随即报警。

警消当日傍晚6时获报赶抵，紧急洒水降低现场氨气浓度，并从舱内拉出郭、颜2人，不过2人都已无气息，虽将2人送医抢救，仍不幸罹难。

据了解，郭、颜2人进到舱底维修时都有戴防毒面具，疑因外漏的氨气浓度太高，2人才刚要焊接外漏洞口，氨气迅速充满船舱，2人不支昏厥倒下。

高雄市劳检处初步调查，应是氨气外泄发生意外，已勒令现场停工调查，并追究事业单位责任。医院表示，氨气爆瞬间温度是负100度多，所以皮肤虽看似烧伤，其实是冻伤，吸入过多氨气会引起肺胀致死。

责任编辑：张玉