中缅国际通道大理至瑞丽铁路江顶寺隧道贯通(图)

原标题：中缅国际通道大（理）瑞（丽）铁路江顶寺隧道贯通

图为大瑞铁路江顶寺隧道贯通现场。 中国铁路昆明局集团有限公司供图

中新网昆明6月11日电（张伟明 张新才）记者10日从中国铁路昆明局集团有限公司获悉，由中铁一局四公司承建的中缅国际通道大（理）瑞（丽）铁路江顶寺隧道顺利贯通，标志着大瑞铁路建设再次取得新突破。

江顶寺隧道位于云南省大理州永平县境内，全长3.8公里，隧道进口大理方向与西山寺特大桥相连，出口保山方向紧连澜沧江大桥，该隧道设计单线铁路长约3.58公里，由于澜沧江车站伸入隧道，有233米采用双线车站隧道，一并施工修建。

因桥隧相连，隧道进出口都不具备进洞施工条件。建设中，施工人员采用从进口横洞开挖，待横洞开挖完成后，再向出口方向开挖的施工工艺和方法。虽然隧道里程不算长，但由于隧道穿越青藏高原东南部的横断山，豆腐式的软岩，突泥、涌水、高地热等地质地形复杂，加之交通不便，施工环境极其恶劣，建设异常艰辛。

图为大瑞铁路江顶寺隧道1号洞大里程管棚钻孔施工（资料图）。 中国铁路昆明局集团有限公司供图

据了解，中铁一局四公司大瑞铁路项目部负责大瑞铁路大理至保山段31.5公里的铁路建设，主要工程有隧道、桥梁、涵洞、车站土石方等。其中，大瑞铁路控制性工程——全长14484米的大柱山隧道就由他们负责建设，这个隧道通车后仅5分钟的车程，建设者却需要花去13年的时间去建设，被称为 “中国最难隧道”。

图为江顶寺隧道1号洞大里程突泥涌水注浆处理（资料图）。 中国铁路昆明局集团有限公司供图

大瑞铁路东起大理州大理市，向西经漾濞、永平、施甸、龙陵、芒市至中缅边境口岸瑞丽，是泛亚铁路西线中缅国际铁路通道的重要组成部分，全长约330公里，开行旅客列车速度目标值为140公里每小时，预计将于2022年左右建成，届时由大理去往瑞丽车程将由现在的公路七八个小时缩短至三个小时左右。（完）

责任编辑：张玉