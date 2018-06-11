俄媒：西方打造封闭俱乐部 中俄开创交往新模式

原标题：俄媒评述：西方打造封闭俱乐部 中俄开创双边交往新模式

参考消息网6月11日报道 俄罗斯自由媒体网站6月9日刊登文章称，6月8日，俄罗斯总统普京开始对华进行为期3天的正式访问，这次中国之行的起笔异乎寻常的积极正面。俄学者认为，西方领导人正在打造某种意义上的封闭式俱乐部，但中俄正向所有理念相同的国家敞开大门。

文章称，访华首日，中俄领导人一道品尝天津美食，共同观看中俄青少年冰球友谊赛，更搭乘了从北京至天津的高铁。当然，两位领导人不只是在愉快的气氛中共度时光，还发表了一系列政治声明。

文章称，两位领导人均透露，两国或签署新的大型贸易协定，进一步推动传统领域、核能以及航天方面的互利合作。普京表示：“我们的速度不错，这不能不令人欣喜，我们正在寻找新的合作领域。”他补充道，对华合作达到了“史无前例的水准”。

文章称，两位领导人在会晤后签署了联合声明，涉及了双边以及国际关系中的各类问题。声明指出：“双方将继续发展和深化各领域合作，为此将开展具有战略意义和高度互信的高层对话，进一步完善双方政府、立法机关、政党、各部门、地区间合作机制。”

文章称，声明中还提到了如下问题，如双边贸易额持续提升，贸易结构不断优化，合力推动增加本币在贸易和投融资领域的比重，深化在能源、农业方面的合作，不断提升两国投资合作规模和水平。

据中国海关总署统计，今年头5个月，中俄贸易额同比增长26.9%，总额达到406.7亿美元。其中，中国对俄出口增长了20.6%，达到183亿美元，从俄进口223.6亿美元，增长32.6%。中俄2017年的贸易额较上年增长了20.8%，为840亿美元。

文章称，在政治方面，中俄领导人认为美国单方面退出伊朗核问题全面协议令人失望，共同主张应维护叙利亚领土完整，尊重叙利亚主权，反对单边主义和一切形式的贸易保护主义，反对绕开联合国安理会采取单边经济制裁，认为单方面发展并在欧洲和亚太地区部署反导系统，严重损害包括中俄在内的域内国家战略安全利益，为国际和地区战略平衡与安全稳定带来消极影响。

文章指出，俄中分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫认为，普京访华不只之于双边关系，对于国际议事日程而言同样非常重要，尤其是在G7内部出现分歧的当下。

谢尔盖·萨纳科耶夫说：“至于普京对中国的国事访问，尽管俄中领导人很早就是朋友，前后会晤过多次，但此次访问依旧堪称非同寻常。”“我们将捍卫自身利益和本国经济，构建新的平台，我相信，在类似欧亚经济联盟和中国‘一带一路’倡议的框架内，相关平台将会因更多国家的参与变得愈加壮大。这恰好也是该模式与西方模式之间的原则性区别所在。西方领导人正在打造某种意义上的封闭式俱乐部。但我们则公开表示，我们之间的合作并不针对其他国家。我们向所有认同我们理念的国家敞开大门。”

俄人民友谊大学中国战略研究中心主任兼俄高等经济学院东方学研究室主任阿列克谢·马斯洛夫也认为，俄中模式如今有机会成为替代西方的模式。

阿列克谢·马斯洛夫说：“我们拥有俄中版的政治经济‘初创’模式。我们两国开始讨论一系列长期方案，如俄参与中国的月球探测计划，新的基础设施建设项目、中国加入欧亚经济一体化进程以及其他全球性提议。”

责任编辑：张玉