西媒:中国对非医疗援助源于人道主义而非经济利益

原标题：西媒文章：中国对非医疗援助源于人道主义而非经济利益

参考消息网6月11日报道 西班牙中国政策观察网站6月8日发表文章称，中国于1963年向阿尔及利亚派出第一个医疗小组，以帮助这个从法国统治下独立的国家。许多非洲国家称，中国医疗援助的动力来自于人道主义支持，而非经济利益。

文章介绍，中国对非洲发展的援助可分为四个不同阶段。第一阶段是1949年到1967年，第二阶段是1968年至1978年，第三阶段是1979年至2000年。从2000年起，中国对外援助进入第四发展阶段，其特点是中非关系的制度化：2000年中非合作论坛成立；2006年1月，中国政府首次发表《中国对非洲政策文件》，对中非在政治、经济、科教文卫、社会、和平与安全等30个领域的合作提出了规划目标。这一阶段的特点是在战略双赢的基础上向多元化合作的形式迈进。中国也已成为一个主要的援助提供国，更多地侧重于发展经验和价值观的交流，而不是单纯的物质援助。

文章称，中国目前在非洲的援助和投资政策，在很大程度上是由《中国对非洲政策文件》所指导的。在医疗卫生合作的层面上，文件指出，中国愿意提升与非洲的医疗人员和信息交流。中国将继续派出医疗队，向非洲国家提供药品和医疗器材，并将帮助它们建立和改善医疗设施，并培训医务人员。中国将加强与非洲国家的交流与合作，预防和治疗包括艾滋病、疟疾等疾病在内的传染病，深化扩大中非公共卫生合作。加强公共卫生政策沟通，支持非洲加强公共卫生防控体系和能力建设。

文章称，中国对非洲的承诺是包括保持高层交流、增强互信和务实合作的一个整体愿景。中国参与全球医疗卫生事务的这种转变是地缘政治合作的重要实践。

文章指出，加入世界贸易组织后，中国加入了几乎所有的医疗卫生国际机构，如世界卫生组织、联合国儿童基金会、联合国人口基金会、联合国艾滋病规划署等。中国是世卫组织、联合国艾滋病规划署以及全球防治艾滋病、结核病和疟疾基金会的积极成员。参加世卫组织全球计划的中国专家人数正在不断增加。

文章称，中国的医疗小组在没有医疗服务和药品的非洲欠发达地区工作，并将他们的知识传授给当地医生。到2009年底，中国向其他国家派出了2.1万多名医务人员，帮助建设了100多家医院和医疗中心，并提供了大量药品和设备。在2009年一年间，中国派出了60支医疗队，向57个国家的130个机构提供医疗卫生援助服务。在2010年至2012年期间，中国医疗队提供了大约700万次医疗咨询和治疗服务。

文章指出，中国的援助方式与中国所选择的发展道路有着密切的联系，它对外援助的基本特征是总结自己的发展经验，然后与其他发展中国家分享。中国的对外援助是南南合作的一部分，具有多样性、灵活性和适应性等优势。它在非洲提供的医疗援助可分为五类：派遣医疗队、援建医院、捐赠药品和设备、培训医护工作者，以及帮助防控疟疾。

文章介绍，在非洲工作的中国医疗队主要提供临床服务，特别是当地最需要的产科和外科等，援助重点是农村地区和难以到达的偏远地区。在非洲的中国医生说，为当地家庭服务给了他们很大的满足感，因为病人对他们很有好感。

文章表示，总的来说，中国医护人员重视自己在非洲的使命，并认为作为大国的中国有责任帮助非洲国家进一步改善它们的卫生知识和生活水平。这些观念也得到了非洲医疗卫生人员的支持和认可。许多非洲国家称，中国医疗援助的动力来自于人道主义支持，而非经济利益。

责任编辑：张玉