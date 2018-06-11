原标题：台立法机构将审军人年金改革案 反对团体组织抗议

中新网6月11日电 据台湾“中央社”报道，台湾立法机构11日针对岛内军人年改（年金改革）召开谈话会，反军改团体“八百壮士”发言人吴斯怀在场外表示，会秉持和平、理性表达诉求，也希望警察执法勿过当。

台湾立法机构今日上午将针对军人年改举行“全院委员会谈话会”，讨论临时会相关事宜，为了因应民间团体陈情抗议，立法机构周遭架起层层阻隔物，并封闭各出入口因应，防范未然。

“八百壮士”也发出动员令，上午9时在台北青岛东路上集结，号召军公教警消人员上街抗议、表达诉求，吴斯怀接受媒体访问时表示，今天预计动员2000人到场，但会和平、理性的表达诉求。

吴斯怀说，“八百壮士”无法完全约束较激进的外围团体混入“八百壮士”，除了希望警察、媒体明辨是非外，也呼吁不要将外围团体激烈、踰越的行为抹黑在“八百壮士”上。

吴斯怀认为，“八百壮士”的成员与警察同仁都是同根同源，因此希望警察朋友执法不要过当。

由于日前抗争时曾发生警察、记者遭殴打事件，“八百壮士”今天也发放有“记者”字样的背心给前来采访的媒体记者，以供识别；并配置纠察队人员，避免有非“八百壮士”成员混入抗议队伍。

责任编辑：张玉