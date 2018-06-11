澳墨尔本现歧视性租房海报标语:“不欢迎中国人”

原标题：“不欢迎中国人” 澳墨尔本现歧视性租房海报标语

中新网6月11日电 据澳洲网报道，近日，在澳大利亚墨尔本东南部的Mentone有一套两居室的房屋正在进行出租，每周的租金为380澳元。令人震惊的是，在出租海报的顶部贴上了一张手写的种族歧视标语，上面写着“不欢迎中国人”。目前，该标语已被移除。

清洁工发现歧视标语

综合报道，当地时间6日清晨，清洁工阿卡特（Sinan Akkurt）在该出租房屋沿途收集垃圾时，发现了这个歧视性的标语。他也是首个发现该标语的人。

在拍下歧视性标语的照片后，阿卡特把照片发送给了墨尔本广播公司。

当日，阿卡特在接受媒体采访时说：“这个标语令人厌恶。今天早晨，我开卡车经过墨尔本Cheltenham，并看到了这个标语，上面写着‘不欢迎中国人’。我在收垃圾的途中见过许多事情，从来没有看到过类似这样的标语，这不应该是澳人做的事情。”

贴标语者或不被指控

据了解，这套房屋目前归房地产公司Buxton所有。受到歧视性标语的影响，该房屋目前的租户感到很忧虑，他们把这件事情告诉了房地产经理。

对此，Buxton Mentone的租赁经理哈利维尔（Cathy Halliwell）向媒体透露道，房产中介和租户都不知道，标语是谁贴上去的。此外，哈利维尔称，6日上午11时许，她开车前往这套出租房屋查看情况，发现该歧视性标语已经被移除了，“出租的海报还在那里”。随后，有人在一个垃圾桶中发现了该标语。

同时，Buxton的房地产主管贝尔特（Wes Belt）向媒体透露道：“我们认为，这张标语是一个经过这里的路人贴上去的。”贝尔特表示，Buxton公司拥有大量中国客户群，公司对歧视性标语感到震惊。

虽然，房地产中介希望抓捕贴歧视性标语的人，但这个人可能不会面临任何指控。据悉，维州警察局（Victoria Police）只会追踪那些“严重的歧视案件”。

网民：中国人有权租房

此事一经曝出，引起了网民在社交媒体上对种族歧视者的猛烈抨击。

一位网民称：“这种做法令人厌恶。如果中国人在澳洲可以合法生活，他们就有权租房。”另外一名网民猜测这所出租房屋附近住了种族歧视的邻居。“可能是一个邻居把那张标语贴上去的。”

对此，反诽谤委员会（Anti-Defamation Commission）的主席阿布拉莫维奇（Dvir Abramovich）说：“我们强烈谴责这种不被接受的、有偏见的行为。我越来越担心，偏执的、反对移民的现象会增加。除了个人遭受的直接攻击外，类似于这种令人不安的攻击，对整个社区产生严重的影响，并让社区民众感到脆弱。作为犹太人，我们深知遭到种族歧视的情况，我们很自豪和华人社区团结一致。”

责任编辑：张玉