咋让世界更好了解中国？傅莹:中国主张多讲反复讲

原标题：锐参考·对话 | 如何让世界更好地了解中国？傅莹：“中国的主张需要多讲、反复讲！”

参考消息网6月11日报道（文/宋宇）“过去相当长的时间里，中国都是从观察者的角度看世界，但进入21世纪第二个十年后，我们再看世界时，发现世界开始很注意地在看中国。”外交部前副部长，前驻英国、澳大利亚、菲律宾大使傅莹近日在其新书《看世界》的发布与研讨会上如是说。

在傅莹几十年的外交生涯中，面对外国的议员、官员、学者和媒体时，她总在不断地回答这样的问题：中国想要成为一个什么样的国家？中国向世界要什么？能给世界带来什么？她说：“如果说改革开放初期主要是中国人不断去认识世界的过程，那么今后在很大程度上我们需要帮助世界更好地了解中国。”

4月14日，傅莹在美国费城举行的宾大沃顿中美峰会开幕式上致辞。（王迎 摄）

世界渴望了解中国

外界为何如此关注中国，想要了解中国？

傅莹认为，首先是因为中国成功了。中国在共产党的领导下，从一个曾经贫穷落后的国家，跃升至世界第二大经济体。中国在各领域的成就举世瞩目，例如大幅度减少贫困，建成相对完善的基础设施，教育普及程度和国民生活水平的提高，科技进步等等。外界想了解中国为什么能够成功，中国的政治制度是如何保障这种成功的。

第二是外部世界对中国的了解很不充分。国外关于中国的书籍和资料相对比较少，内容也很局限，而且在国外传播渠道里，对中国的评论往往比较片面。因此，当中国成长起来，在世界上开始承担更大责任的时候，外界自然想了解中国，想知道中国人是怎么想的，将来要做什么。

第三是我们自身的传播意识和能力需要提升。傅莹回忆说：“记得我在英国当大使时，到媒体总部针对一些歪曲报道进行交涉，他们一方面很愿意听我的意见，另一方面也提出问题：为什么你们不多提供信息？为什么不接受采访？直到现在，在国际信息库里源自中国的一手信息仍然是不够充分的。”

在分析这一变化产生的深层背景时，傅莹进一步谈到，近些年来，西方世界尤其是美国战略透支严重，面对反恐战争、金融危机带来的巨大损耗，开始反思和调整。与此同时，中国的经济发展取得显著成就，党的十八大和十九大接连开创新局面，外部对中国有钦佩、羡慕的成分，也有担忧、焦虑的情绪。

用真实故事说服世界

如何向外界阐述中国，讲好中国故事？

傅莹在《看世界》的自序中强调，中国在成长为一个世界大国的过程中，需要国际社会更好地了解：我们是谁？从哪里来？向哪里去？要成为什么样的世界大国？“我们需要多向世界讲述自己的想法和观点，以赢取更多的了解和理解；不主动讲，谬误就容易越积越多。赢得理解是一个长期的过程，中国的许多主张需要多讲，反复讲。”

2017年9月，傅莹出席在意大利米兰举办的安博斯论坛。午餐时，她与论坛主席讨论朝核问题。经过交流后，这位主席说：你两分钟就说服了我，但在欧洲、在国际社会，大部分人并不了解中国人的观点，你们为什么不能多出来讲一讲？

《看世界》里有几篇长文章，都是在这样的讨论甚至是辩论的基础上形成的。傅莹说：“记得书中关于朝核这篇文章是用英文在美国布鲁金斯学会刊发的，文章用大量实例说明中国如何为美朝斡旋，和平谈判的阻力在哪里，美国如何一再错过解决问题的机会。看了这些情况和过程，就不难判断中国的立场，不难判断中国会做怎样的选择。这篇文章产生比较大的影响，外界希望中国人多以这种方式向世界提供令人信服的资讯，减少误解和误判。”

“真实的故事最有说服力。”傅莹说。

参加研讨会的清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵表示，讲故事的核心在于“理”和“情”这两个字，把这两点讲清楚了，外界才能理解。

清华大学新闻与传播学院副院长周庆安也就如何与外界对话、讲好中国故事发表了自己的看法。他认为，对于今天的中国来说，世界是一个既熟悉又新鲜、既复杂又深刻的概念。在看世界的历史进程中，中国全面学习并逐渐掌握了与世界对话的能力。一个大国的发展，不仅要具备综合实力，更要具备这种对话的能力。

敏锐感知世界变化

当今世界正处于大发展大变革大调整时期。傅莹表示，在国际政治的历史当中，中国还从来没有像今天这样在世界变化中扮演如此重要的角色，对世界的未来有如此大的影响。今天中国的选择，中国人的言论和行动，已经开始塑造明天的世界。但是，这个塑造不会是单向的，因为中国再怎么重要，我们的影响力也只是塑造未来世界的诸多力量之一，会受到其他力量的影响和牵制，因此，我们需要对外部世界的变化有更加敏锐的感知。

研讨会上，北京大学国际战略研究院院长王缉思对近年来世界政治的变化进行了剖析：第一，民粹主义和民族主义在世界范围内同时抬头，导致一些国家产生排外情绪，将问题归咎于外部因素；第二，对西方民主制度的幻灭感，尤其是一些发展中国家在照搬西方模式后出现“水土不服”的情况；第三，地缘战略竞争的局面开始出现，世界各地军备竞赛某种程度上开始加剧。他说，这些变化与我们以和平与发展为主题的时代相违背。在这一阶段最重要的是继续遵循中国外交的总体方针，保持我们的外交定力。

傅莹表示，成功的外交还是要争取互利共赢。就国家利益而言，一个国家在由弱变强时，其利益的外延也会拓展，而与此同时，自身利益与他国利益的交叉甚至是冲突也会增加。尤其在全球化的大环境之下，世界各国的利益更多地交织在一起。对中国而言，在努力维护自身利益的同时，也要考虑当我们的利益诉求和别人的利益发生交叉或者冲突时，应该如何妥善应对和处理。

傅莹总结道，成功的战略从根本上讲是理想、愿望与能力、条件的最佳结合。在和平与发展的大环境下，在全球化的世界里，一个大国成功的战略必然是顺应潮流的，也能够为其他国家和人民所认同。习近平主席提出的构建人类命运共同体的理念，就是这样一个充满中国大智慧的主张，这个目标的实现更需要年轻一代去体会和实践。

责任编辑：张玉