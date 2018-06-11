台北市长选情战火四射 12人已表态参与角逐(图)

中新网6月11日电 据台湾《联合报》报道，台北市长选情“大爆炸”，除了竞选连任的现任市长柯文哲、国民党参选人丁守中、民进党参选人姚文智之外，作家曾国民近日也宣布参选，至今12人表态角逐台北市长。

资料图为现任台北市长柯文哲 中新社发 刘舒凌 摄

台北市长参选踊跃，除了柯、丁、姚，还有已表态的前台湾地区副领导人吕秀莲、台北市前副市长邱文祥、台大教授李锡锟、前台南县长苏焕智、“建国党”主席古文发、“社民党”召集人范云、加密货币交易所OTCBTC负责人郑伊廷、艺人许纯美，曾国民9日也宣布加入战局。

台北市长选情战火四射，丁守中何时和国民党新北市长参选人侯友宜合体？丁守中表示，预计8月提出共同政见，包括北北基宜(台北、新北、基隆、宜兰)，甚至是“六都”的共同政见都会提出来。

侯友宜近日在新北市出席活动时表示，未来还有很多政见，希望让双北共荣共生。办公室发言人赖冠群表示，侯办主任谢政达已代表与丁守中团队交换意见。

姚文智近日表示，7月15日民进党内全台县市长参选人将共同联合造势，6月23日他会先举办大型造势活动，台湾地区领导人办公室秘书长陈菊将压轴演讲，本周陆续公布竞选团队成员。

姚文智说，双北本来就应该合作无间，未来他和民进党新北市长参选人苏贞昌当选后，各项政策将联合推出。