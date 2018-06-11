原标题：香港旺角暴乱案出判决：3被告被判7年至3年半刑期

海外网6月11日电2016年农历大年初一至初二，香港旺角发生暴乱事件，包括本土民主前线前成员梁天琦等5人被控暴动及煽动暴动等共计6项罪名。高院陪审团最终裁定梁天琦及另一被告卢建民各一项暴动罪成，连同承认暴动罪的黄家驹，以及梁天琦承认的袭警罪，香港高等法院11日上午进行宣判，法官最终判梁天琦入狱6年、卢建民判囚7年，黄家驹则判囚3年半。

梁天琦等人11日一早由囚车押送上庭

据香港“东网”报道，此外，同案中梁天琦、李诺文、林傲轩均有一项暴动罪未能达成裁决，法院今日（11日）一开庭法官就表示，已收到控方申请就未达比数的暴动罪重审，并将该重审案件与另一高等法院暴动案件合并审理。法官最终决定，就该罪合并的事宜押后至7月13日再讯，由审理另一宗暴动案的黄崇厚法官处理。

梁天琦一方表示，未决定是否反对案件合并，而另外两名被告李诺文、林傲轩则无反对。法官表示如梁提出反对，法庭将在7月12日开庭交由黄崇厚法官处理。李、林继续获准保释。

早前，多名旺角暴乱参与分子已被判监禁。2017年3月16日，香港区域法院判处3名人员暴动罪名成立，各处3年监禁；2017年8月7日，香港区域法院又判处2名人员监禁3年、一名入教导所；2018年4月11日，1名被告因犯暴动罪，被香港区域法院判处监禁2年10个月。

2016年2月8日晚10时许，位于香港九龙区旺角山东街和砵兰街交界地带，一些小贩涉嫌非法经营，与到场执法的特区政府食环署职员发生冲突。大批所谓“本土派”人士到现场滋事，并冲击在现场调停的警员。2016年2月9日凌晨，香港旺角山东街与砵兰街交界发生警民冲突，警方一度展示红旗、施放胡椒喷雾，控制场面，有示威者向警员投掷杂物。截至2016年2月9日上午，警方陆续驱散示威人群，方才控制局势。（综编/海外网 张霓）

责任编辑：张玉