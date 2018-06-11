香蕉价跌引恐慌 蔡英文：台农业部门应有积极作为

原标题：香蕉价跌引恐慌 台农业部门因应令人无感意图改善

中新网6月11日电 据台湾《联合报》报道，最近香蕉价格下跌引起台湾农民恐慌，据转述，民进党6日中常会，邀台“农委会副主委”陈吉仲进行专案报告，内容提到台水果产销失衡时，台湾地区领导人蔡英文称，救助农民机制一直都在，但“农委会”的因应为何令人民无感，应有更积极作为。对民进党中常会的讨论过程，陈吉仲近日低调表示，不方便对此回应。

据了解，上周三民进党中常会讨论时，有中常委提到，四处有人在传香蕉价格崩盘，还有人拿旧照片说香蕉被弃置，有很多误解与谣言，但台湾行政部门对此却缺乏作为。只是，包括中常委的谈话，以及蔡英文的指示，当天会后记者会，都未提及相关内容。

中常会结束后，“农委会农粮署”当天晚间召开会议，决定提高至每公斤5元（新台币，下同）收购青蕉格外品（指市场规格之外的农产品），收购直至产地价格回到监控价6.4元。

责任编辑：张玉