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今年全国共发生3级以上地震244次 台湾花莲地震最大

今年全国共发生3级以上地震244次 台湾花莲地震最大
2018年06月11日 12:11 中国新闻网
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原标题：今年全国共发生3级以上地震244次 台湾花莲地震最大

　　中新网6月11日电 据国家地震台网官方微博消息，今年以来，全国共发生三级以上地震244次，最大地震是2月6日在台湾花莲县附近海域发生的6.5级地震。

资料图：2018年5月28日1时50分52秒，吉林省松原市宁江区发生5.7级地震。中新社记者 张瑶 摄

　　上周，全国共发生三级以上地震10次，其中3.0到3.9级8次，4.0到4.9级2次，5.0级以上0次，最大地震是6月7日在新疆和田地区皮山县发生的4.9级地震。上周，全球未发生六级以上地震。

　　今年以来，中国共发生三级以上地震244次，其中3.0到3.9级159次，4.0到4.9级72次，5.0到5.9级10次，6.0级到6.9级3次，7.0级以上0次，最大地震是2月6日在台湾花莲县附近海域发生的6.5级地震。

地震花莲大地震
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