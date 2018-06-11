湖南长沙至江西赣州铁路可行路线:拟在井冈山设站

新建厦渝通道长沙至赣州铁路预可行性研究线路平面示意图。

原标题：吉安官方报告披露厦渝通道长赣段预可行线路，江西境内设9站

长萍段定线后，渝长厦高铁再迎来新消息。

近日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从吉安市发改委官网获悉，厦渝通道长赣铁路线路自长沙枢纽黄金站引出，经长沙黄花机场、浏阳入赣后，在上栗、萍乡北、莲花、永新、井冈山、遂川、社溪、赣州西、赣县9地设站点。

6月4日，吉安市发改委官网公布了《吉安市铁路发展规划研究报告（2017—2030年）》。该研究报告披露了渝长厦高铁长赣段的预可行研究线路及其相关规划建设情况。

上述研究报告显示，吉安市近期规划建议项目有厦渝通道长赣铁路、新余至吉安城际铁路、吉抚武温铁路、分文铁路改造。

其中，厦渝通道长赣铁路的规划线路自长沙枢纽黄金站引出，跨湘江，经长沙县，沿长浏高速公路至黄花机场；出黄花机场，继续沿长浏高速公路东至浏阳市；出浏阳市沿 G319 国道南行，经上栗县后从沪昆客专萍乡北站西端并入萍乡北站；出萍乡北站东行至高坑镇北折向南，经高坑镇、上埠镇、南坑镇、六市乡至莲花县；出莲花县经沙市镇至永新县，折向南至井冈山市，继续向南经衙前镇至遂川县，经南康市龙华乡折向东，从昌吉赣客专赣州西站南端引入赣州西站，然后并行昌吉赣客专引入赣瑞龙铁路赣县站。

长赣铁路线路全长448.0km，其中湖南省境内约 117.6km，江西省境内约 330.4km（吉安市境内约 115.7km）。全线设黄金、黄花机场、浏阳、上栗、萍乡北、莲花、永新、井冈山、遂川、社溪、赣州西、赣县 12 个车站，其中黄金、萍乡北、赣州西和赣县为既有站。

此外，长赣铁路的等级是时速350km的双线客运专线。该项目投资估算总额为 677.8亿元，其中江西省境内预估算总额 470.6亿元（吉安市境内投资约 164.8亿元）；建议“十三五”期间开工建设，2025年前建成。

上述研究报告还介绍了长赣铁路的功能定位及建设的必要性。

“厦渝通道长赣铁路是我国‘四纵四横’快速铁路客运网的重要补充，是川渝地区和华中至赣闽地区最快捷客运主通道的重要组成部分，是川渝、华中地区与赣闽地区之间黄金旅游观光线，是沿线‘三色’（红色、绿色、古色）旅游观光线，主要承担川渝、华中与赣闽地区旅客交流及沿线城际客流。”上述研究报告如是描述道。

上述研究报告还认为，规划建设厦渝通道长赣铁路，是构建川渝至赣闽地区快速客运通道，优化路网结构，提高川渝地区和华中至赣闽地区快速通道客运能力和服务质量的需要；是促进西部大开发、中部崛起和东中西部互动互补，加快沿线城镇化进程，实现区域经济协调发展，促进沿线革命老区经济发展的需要；是进一步完善沿线地区综合交通体系，促进沿线旅游业繁荣的需要，也是建设“两型社会”和实现可持续发展战略等的需要。尽快建设厦渝通道长赣铁路，对于拉动内需，保持国民经济平稳较快增长作用巨大。同时，考虑同步规划建设吉安至井冈山客专。

澎湃新闻记者注意到，在吉安市发改委公布上述研究报告的5天前，即5月30日，江西省发改委在官网回复了网友关于长赣铁路的相关问题。

“在省委、省政府主要领导的高位推动下，长沙至赣州铁路已作为中国铁路总公司前期研究项目纳入了今年的勘察设计计划，目前已完成项目预可行性研究报告，预可报告关于速度目标值重点对250km/h、300km/h、350km/h进行了比选分析，中国铁路总公司表示支持加快推进项目前期工作，近期将会同地方政府共同开展预可研审查，具体线路走向和设站需在项目的可研阶段研究确定。”江西省发改委在回复中称，下一步，该委将继续加强与中铁总的汇报衔接，争取早日开展预可研审查，为项目尽早开工建设创造条件。

2017年10月，湖南省发改委官网曾在“互动交流”中对渝长厦高铁长萍段的走向作出过回复。

“渝长厦通道为国家高铁网‘八纵八横’主通道的一横，该项目的建设对辐射带动沿线地区的经济社会发展意义重大。为加快推进渝长厦通道在我省境内项目前期工作，去年以来，我省组织对项目建设方案进行了认真研究，重点是研究引入长沙铁路枢纽方案。”湖南省发改委回复称，经前期充分比选论证，渝长厦通道引入长沙铁路枢纽方案已确定采纳在长沙黄金设站，线路往东沿北二环经黄花机场、浏阳进入江西境内；同时，线路从长沙黄金站往南至湘潭北、株洲西沟通沪昆、武广高铁，实现国家三大高铁干线在长株潭地区交汇。

责任编辑：张义凌