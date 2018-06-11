原标题：暴雨将再度“侵袭”广东 专家提醒防范城市内涝
中新社北京6月11日电 （记者 陈溯）中央气象台最新预报显示，刚刚暂歇了一天的强降雨将从西南地区启程，自西向东影响华南江南等地。预计12日，两广地区将再度成为暴雨集中区。
8日、9日，受第4号台风“艾云尼”影响，广东中部等地出现大暴雨，其中广州遭遇特大暴雨（250毫米以上），局地1小时最大降雨量近100毫米，持续的强降雨导致多地内涝严重，对交通造成巨大影响。
中央气象台预计，11日至14日，云南、重庆、贵州、广西、广东、湖南、江西、福建、台湾等多地将出现大到暴雨，并有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。
气象专家指出，由于西南地区暖湿气流带来充沛的水汽，广东等华南一带未来三天的降雨量仍十分可观，连日的暴雨将导致城市内涝、中小河流洪水、山洪地质灾害的风险加大，请公众做好相关防范措施，及时关注预报预警信息。
此外，云南南部和西部、西藏东南部本周内有持续性降雨，部分地区发生山洪和地质灾害的气象风险较高。专家提醒，游客尤其是刚刚结束高考有旅游计划的考生应避免在降雨时段进入山区等危险地带，调整出行时间。（完）
点击进入专题：台风“艾云尼”登陆广东 多地普降暴雨
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