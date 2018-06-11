原兰州军区空军司令部顾问云荣辉逝世 享年101岁

原标题：百岁原兰州军区空军司令部顾问云荣辉逝世，曾任空九军副军长
澎湃新闻记者从权威渠道获悉，原兰州军区空军司令部顾问云荣辉（副军职），因病于2018年5月20日在北京逝世，享年101岁。
公开资料显示，云荣辉系河北乐亭人，1938年6月入伍，1939年3月加入中国共产党。
云荣辉历任秘书、参谋、副科长、科长、处长，总参军务部统计处处长，空军第九军副军长，兰州军区空军司令部顾问等职。
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