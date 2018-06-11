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吴俊宝空军少将出任中部战区空军副司令员

吴俊宝空军少将出任中部战区空军副司令员
2018年06月11日 13:34 澎湃新闻
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　　原标题：吴俊宝空军少将出任中部战区空军副司令员

　　解放军各军种人事变动信息陆续披露。

　　澎湃新闻记者从权威渠道获悉，原任空军上海基地司令员的吴俊宝空军少将已出任中部战区空军副司令员。

　　公开资料显示，吴俊宝曾任原南京军区空军航空兵某师参谋长、师长，空军上海基地司令员等职，2014年晋升空军少将军衔。

　　今年1月16日，上海市人大官网发布的上海市十四届人大常委会第四十三次会议表决通过关于个别代表的代表资格的报告披露，由解放军94826部队选出的上海市第十五届人民代表大会代表，解放军94826部队原部队长吴俊宝已调离本行政区域。依照代表法的有关规定，吴俊宝的代表资格终止。

责任编辑：张义凌

空军司令员少将
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