原标题：吴俊宝空军少将出任中部战区空军副司令员
解放军各军种人事变动信息陆续披露。
澎湃新闻记者从权威渠道获悉，原任空军上海基地司令员的吴俊宝空军少将已出任中部战区空军副司令员。
公开资料显示，吴俊宝曾任原南京军区空军航空兵某师参谋长、师长，空军上海基地司令员等职，2014年晋升空军少将军衔。
今年1月16日，上海市人大官网发布的上海市十四届人大常委会第四十三次会议表决通过关于个别代表的代表资格的报告披露，由解放军94826部队选出的上海市第十五届人民代表大会代表，解放军94826部队原部队长吴俊宝已调离本行政区域。依照代表法的有关规定，吴俊宝的代表资格终止。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 好尴尬 台湾的一场军演让民众失去信心
- 【 军事 】 中国东风41将服役 被外媒列为世界第一
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 范冰冰李晨注销中国籍？粉丝晒照辟谣
- 【 科技 】 小米手机：799元以下入门机销量最佳
- 【 教育 】 2018年全国高考查分时间及方式汇总
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有