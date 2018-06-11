原标题：美在台协会新馆落成在即，台湾却更“危险”了——

参考消息网6月11日报道 据台湾中时电子报报道，美国在台协会（AIT）内湖新址12日将举行启用典礼，台当局外事机构和AIT证实，美国国务院主管教育文化的助理国务卿玛丽·罗伊斯将代表美国政府出席，于10日至14日“访台”。

报道称，出席AIT新馆落成典礼的美方代表人选备受关注。此前，台当局一直希望美方安排部长级官员赴台。如今，人选确定，助理国务卿是司长级别，有媒体注意到，美国的安排并没显示台美关系有突破性发展，相较台方的期待，实质逊色不少。

亦有舆论指出，无论美方派出何级别官员赴台，都是在踩大陆方面“红线”，民进党当局与美方把台湾向更危险的境地又推了一把。

大陆一贯反对美官员赴台，美打擦边球

美方会派何种层级官员出席AIT落成典礼，一直备受瞩目。

台湾“中央社”报道称，自“台旅法”于3月正式生效通过后，许多美国国会议员与学者都呼吁美国总统特朗普应当派遣高层级官员赴台，以展现“美台友谊”。

台湾中时电子报注意到，先前曾传出特朗普政府可能派出鹰派的国家安全顾问博尔顿，但AIT落成典礼与举世瞩目的新加坡“特金会”撞期，博尔顿必须陪同特朗普前往新加坡。此次赴台的玛丽·罗伊斯的夫婿是美国联邦众议院外交委员会主席埃德·罗伊斯，夫妻二人曾多次访台。埃德·罗伊斯长期提出诸多“友台”法案，是所谓“台湾旅行法”的主要推动者之一。

在北京联合大学台湾研究院两岸关系研究所所长朱松岭看来，美国这一次选派的代表依然是经过深思后精心挑选的。他对参考消息网说，通过此举必须深刻认识到，在战略上美国从来没有真正地放弃台湾。

香港《南华早报》报道称，美国不派部长级官员参加AIT新馆落成，是顾及大陆将会有强烈反弹。美方最后决定改派助理国务卿，代表美国有打擦边球的意味，但也显示出美方对于人选有些妥协。

事实上，有舆论指出，美方无论派何级别官员出席AIT新馆落成典礼，都是在挑战大陆底线。厦门大学台湾研究院副院长张文生在接受参考消息网采访时称，美国在台协会应属民间机构，而美台间任何官方接触、交流实际上意味着承认台湾所谓“政治地位”，大陆自始至终都反对这一做法。美国一方面把美国在台协会看作民间机构，另一方面，在实质上又将其视为“外交”机构，并在美国国务院领导之下。在此背景下，美国官方、美国国务院一些官员经常“访问”台湾。美国助理国务卿并非首次到访台湾，恐怕也不会是最后一次。

“台独”势力正玩火自焚

舆论发现，面对此次美方派官员赴台，民进党当局借此高调宣扬所谓台美关系。台湾中时电子报就援引台当局外事机构的话说，罗伊斯这次专程代表美国政府来台，亲自见证“台美关系”崭新的里程碑，不仅彰显长远深厚情谊，也将有助友好关系更加巩固深化。

台湾“中央社”报道称，亲近蔡英文的民进党籍民意代表罗致政更表示，美国派助理国务卿来台参加AIT内湖新址启用典礼，待9月内湖新址乔迁，能有更高层级官员来台。

有舆论指出，从台当局及民进党人士的表态中不难看出，其在“挟洋自重”的道路上仍未醒悟。对此，张文生指出，将台湾民众以及某些外部势力“绑”上“台独战车”，是民进党当局及“台独”势力的一贯思路。“台独”势力非常清楚，依靠台湾自身力量，一旦其踏破两岸“红线”，完全没有力量能在军事方面与大陆“对抗”，因此，一直希望抱住美国“大腿”，妄想美国能为“台独”打仗，把美国彻底“拖下水”。有些“台独”分子甚至鼓吹将太平岛“租借”给美军，还有“台独”分子鼓吹“公投”，试图将高雄港供美军使用。事实上，这些都是“台独”分子一厢情愿的想法，也反映出“台独”分子色厉内荏的真面目。

可以说，美国在台协会新馆无论面积多大、功能多健全，都保护不了“台独”势力。民进党当局继续“挟洋自重”、执迷不悟，只会将台湾推向更危险的境地，损害台湾及岛内民众福祉。

朱松岭指出，当前，民进党当局在“外交”方面屡屡受挫的同时，依然不忘拉拢美国等外部势力试图影响两岸格局。但民进党当局此举只会让自身更加被动，沦为他人棋子。美国在台协会新馆落成耗资巨大，虽看似拉近了所谓“台美距离”，但实际上民进党当局并不会因此得到任何所谓政治保障。美国打“台湾牌”，自己躲在背后指挥，民进党当局则要顶在“前线”面临各方挑战。就目前来看，民进党当局及“台独”势力，必会玩火自焚。

责任编辑：张玉