台海军中海舰或将沦为靶舰销毁 老兵欲登舰聚会

原标题：台湾老兵8月将登中海舰 只为了说一声“再见”

中新网6月11日电 据台湾《联合报》报道，台湾海军编号LST201的“中海”号登陆舰，原本金门县府有意向台湾海军争取移拨作为纪念舰，但评估后决定放弃。因此，中海舰未来可能将沦为靶舰销毁。一群曾在中海舰服役的老兵，为此特别向台湾海军申请，到高雄旗津的“军舰坟场”，再次登舰举行聚会。

中海舰于1946年接收，先前在美军曾参加太平洋战争。中海舰在2010年除役后，与其他退役舰艇一起停放在俗称“坟场”的除役舰艇保管组。虽然，此前未沦为靶舰或标售拆毁，但台湾海军也没有经费人力将其整修开放。

中字号LST登陆舰过去是金门是运补前线、军民往来的主要工具，金门县府计划向台湾军方索取一艘中字号，在料罗湾滩头改造为纪念舰。

原本金门县府与台湾海军都希望，选择历史最丰富的中海舰，但中海舰除役已久，如果要拖往金门，必须先进船坞整修船体，花费不赀；最后决定由即将退役的中邦舰，直接驶往金门抢滩，就地除役移交县府，近日就会举行。

中海舰前途未卜，一群曾在舰上服役的官兵，向台湾海军申请，计划在8月初登舰。主办活动的谢明宏，1993到1995年在船上服义务役。他说，这可能是中海官兵们最后一次和老船聚会，但只要还有希望，仍然希望“它”能被保留。

责任编辑：张玉