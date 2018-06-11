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中国捐建的太阳能光伏取水项目移交印度

中国捐建的太阳能光伏取水项目移交印度
2018年06月11日 15:15 新华网
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　　原标题：中国捐建的太阳能光伏取水项目移交印度

　　新华社孟买6月11日电（记者张兴军）中国驻印度孟买总领馆11日表示，由中国捐建的太阳能光伏取水项目已顺利移交印方。据悉，该项目可使当地上千人受益。

　　中国驻孟买总领事郑曦原介绍，该项目为中印太阳能创新合作扶贫示范项目，由中国政府和一家中资企业联合捐建，项目所在地印度那格浦尔市的沃尔塔县政府负责建设配套输水设施。

　　郑曦原介绍说，在中印双方的通力合作下，项目从最初动议到基本建成仅用时半年。在系统满功率状态下，每天可提水700多立方米，惠及项目所在地的三个村庄1200多人和800多公顷土地。

　　沃尔塔县长纳瓦尔感谢中国政府的捐建，并表示该项目在缓解当地用水稀缺问题的同时，还将有助于当地农民改善种植结构，增加农民收入。

责任编辑：张建利

印度孟买
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