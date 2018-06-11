国办印发推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见

原标题：国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》

新华社北京6月11日电 日前，国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，全面部署加快奶业振兴，保障乳品质量安全工作。

《意见》要求，要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展的要求，以优质安全、绿色发展为目标，以推进供给侧结构性改革为主线，以降成本、优结构、提质量、创品牌、增活力为着力点，加快构建现代奶业产业体系、生产体系、经营体系和质量安全体系，不断提高奶业发展质量效益和竞争力，大力推进奶业现代化，为决胜全面建成小康社会提供有力支撑。

《意见》提出，到2020年，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效，奶业现代化建设取得明显进展。100头以上规模养殖比重超过65%，奶源自给率保持在70%以上。婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度显著提升，乳制品供给和消费需求更加契合。乳品质量安全水平大幅提高，消费信心显著增强。到2025年，奶业实现全面振兴，奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入世界先进行列。

《意见》明确了实现上述目标的主要任务和工作措施。一是加强优质奶源基地建设。优化奶源基地布局，丰富奶源结构，发展标准化规模养殖，加强良种繁育及推广，打造高产奶牛核心育种群，促进优质饲草料生产，提高奶牛生产效率和养殖收益。二是完善乳制品加工和流通体系。优化乳制品产品结构，建立现代乳制品流通体系，不断满足消费多元化需求。密切养殖加工利益联结，培育壮大奶农专业合作组织，促进养殖加工一体化发展，规范生鲜乳购销行为。三是强化乳品质量安全监管。修订提高生鲜乳、灭菌乳、巴氏杀菌乳等乳品国家标准，监督指导企业按标依规生产。落实乳品企业质量安全第一责任，建立健全养殖、加工、流通等全过程乳品质量安全追溯体系。严格执行相关法律法规和标准，进一步提升国产婴幼儿配方乳粉的品质和竞争力。四是加大乳制品消费引导。积极宣传奶牛养殖、乳制品加工和质量安全监管等发展成效，定期发布乳品质量安全抽检监测信息，展示国产乳制品良好品质。实施奶业品牌战略，培育优质品牌。推广国家学生饮用奶计划，倡导科学饮奶，培育国民食用乳制品的习惯。

《意见》强调，各地区、各有关部门要按照职责分工，加大工作力度，强化协同配合，制定和完善具体政策措施，抓好贯彻落实，确保完成工作目标。

责任编辑：张建利