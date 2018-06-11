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国办开通政务服务举报投诉平台信箱 接受各界投诉

国办开通政务服务举报投诉平台信箱 接受各界投诉
2018年06月11日 17:03 新华网
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　　原标题：国务院办公厅开通“政务服务举报投诉平台”信箱 统一接受社会各界关于政务服务事项的投诉

　　新华社北京6月11日电 根据国务院常务会议关于推进政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”的部署，为广泛听取群众和企业意见，充分发挥社会监督作用，切实解决企业和群众在政务服务中遇到的困难和问题，6月11日起，国务院办公厅在中国政府网开通“政务服务举报投诉平台”信箱（liuyan.www.gov.cn/zwfwjbts/），统一接受社会各界对涉企乱收费、涉企政策不落实、未实现政务服务“一网通办”、群众和企业办事不便利，以及其他政务服务不到位等问题的投诉。

　　国务院办公厅将对投诉事项进行核查处理，督促有关地方和部门查清问题、查明原因、整改解决，确保国家优化政务服务的政策措施落实到位，加快营造稳定公平透明可预期的营商环境，切实增强群众和企业对“放管服”改革的获得感。对存在失职渎职、懒政怠政情况的，依法依规严肃问责。

责任编辑：张建利

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