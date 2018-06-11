下文禁端午赛龙舟？湖南双峰:禁赛为保护饮用水源

原标题：湖南双峰回应“下文禁端午期间赛龙舟”：禁赛为保护饮用水源

网络上流传的湖南娄底双峰永丰镇“端午期间禁止龙舟竞赛活动工作方案的通知”（下文简称《通知》）一事有了最新进展。

11日下午，双峰县委宣传部相关负责人回应澎湃新闻（www.thepaper.cn）称，此前永丰镇已向各龙舟协会进行解释说明，并下发《关于印发<永丰镇端午期间禁止龙舟竞赛活动工作方案>的通知》（永政发〔2018〕77号）作出工作安排。由于该文件表述不够严谨，未明确解释禁赛原因、区域及有关法律法规，现予以撤销。

端午节期间龙舟赛被永丰镇下文禁止

澎湃新闻获取的上述《通知》写到：永丰镇要求“确保端午期间不开展龙舟竞赛，确保端午期间不因龙舟竞赛发生安全事故、群体性事件，确保端午期间社会大局和谐稳定”。

《通知》要求“强化打击：公安机关要在落实材料的基础上，对非法组织、非法参赛的为首者依法打击到位。强化责任：（1）对工作未到位，效果不明显，仍然参赛的相关负责人视其情节予以通报批评、约谈、训诫甚至纪律处分。（2）到外乡镇参赛者追究相关责任人的纪律责任。（3）造成严重后果的追究相关责任人法律和纪律责任。”

对于禁止龙舟竞赛的理由，《通知》解释是“因湄水河永丰段河面狭窄，河床水浅，河道多弯，不具备龙舟竞赛规则要求的基本条件。为预防可能引发的安全事故及群体性事件，经镇党委政府研究决定，特制订本方案”。

11日上午，永丰镇政府相关工作人员向澎湃新闻证实上述文件的真实性。

双峰县：禁赛为保护水源，撤销表述不严谨文件

针对上述文件，11日下午双峰县委宣传部相关负责人回应澎湃新闻称，禁赛是为了保护饮用水源，而对于永丰镇下发的不严谨《通知》已予以撤销。

上述官员介绍，2018年，双峰县遭受春旱，县城湄水河水位下降，最浅处水深不足1米，且河道两侧正在进行施工建设，不能开展龙舟竞赛活动；泗安埠河永丰段系县城地表水集中式饮用水水源保护区，实行最严格的水资源管理，该区域禁止下河游泳和划龙舟活动。

永丰镇与有关部门实地考察后会商决定，鉴于以上两个原因，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《国务院大型群体性活动安全管理条例》等法律法规规定，2018年端午。期间永丰镇区域上述河段暂停龙舟竞赛活动。

此前，永丰镇已向各龙舟协会进行解释说明，并下发《关于印发<永丰镇端午期间禁止龙舟竞赛活动工作方案>的通知》（永政发〔2018〕77号）作出工作安排。由于该文件表述不够严谨，未明确解释禁赛原因、区域及有关法律法规，现予以撤销。

下一步，永丰镇将坚持以人民为中心的发展思想，向广大人民群众和龙舟协会进行解释说明，争取理解支持，以确保人民群众生命安全，快乐祥和过端午。

责任编辑：余鹏飞