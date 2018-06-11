西藏开启试点优秀辅警入警机制:影响波及数百万人

原标题：影响波及数百万人：西藏开启试点优秀辅警入警机制

一则来自高原的消息，将对数百万辅警（警务辅助人员）产生深远影响。

据西藏自治区公安厅旗下微信公众号“平安西藏”上周末公布的一条消息透露，西藏公安机关正在探索优秀警务辅助人员入警机制，为广大辅警提供实现警察梦的机会。

西藏公安厅通过上述官方媒体公布了《全区公安机关2018年试点面向警务辅助人员公开考录人民警察公告》（以下简称“公告”），提出拟组织实施2018年全区公安机关面向优秀警务辅助人员公开考录人民警察试点工作。

《公告》表示，2018年西藏全区公安机关试点面向警务辅助人员考录计划录用10名基层人民警察。其中拉萨、日喀则、山南、林芝市县级公安机关各1名，昌都、那曲、阿里市（地）县级公安机关各2名。

对于招考对象，《公告》规定“具备大专及以上学历且3年以上连续从事警务辅助岗位工作年限（2015年7月20日前参加警务辅助工作）的我区公安机关优秀警务辅助人员”。

在报考条件方面，《公告》一共列出八条。其中，对于学历的要求为“具有国家承认的大专及以上学历或中央党校、省区市委党校函授教育大专及以上学历”，对于年龄的要求为“十八周岁以上，三十五周岁以下（1983年7月20日—2000年7月20日出生）”，对于身高的要求为“男性身高不低于168厘米，女性身高不低于158厘米”。

按照“属地管理”原则，西藏各市（地）公安机关还将对报考人员的资格条件进行初审。初审主要内容：一是审核报考人员的从事警务辅助人员岗位工作年限；二是审核报考人员的学历证书、学历证书电子注册备案表；三是审查报考人员的身高条件。

另外，上述《公告》还列出了相关加分政策。例如，年度考核评为优秀等次的，每次加1分，累计加分不超过3分；在抢险、救灾、处置突发事件中奋不顾身，成绩突出，获得县级表彰的加2分，获得地市级表彰的加3分，获得省部级以上表彰的加5分；公安英烈、因公牺牲民警子女的加5分。

对于职位选择，《公告》表示：笔试、资格复审、考察政审、体检、体能测评均合格的报考人员，按照笔试成绩由高到低的顺序在此次考录的录用职位中选择职位，每个考生只能选择一个职位。前者如放弃职位选择，则依次递补，直至考录岗位全部选择完毕。放弃选择职位的考录人员，今后不得再以公安机关警务辅助人员身份报考公安机关职位。

此外，西藏公安厅方面还表示，新录用人员在录用单位的最低服务年限为5年（含试用期），在此期间不得转任交流到公安基层一线执法单位以外的单位。

澎湃新闻记者查询发现，事实上，关于优秀警务辅助人员入警机制的探索，早在2016年年底就已在国务院层面提出，而此次西藏是首个明确推出相关试点方案的省份。

根据新华社2016年11月29日消息，国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（以下简称《意见》），从管理体制、岗位职责、人员招聘、管理监督、职业保障等方面，提出了规范警务辅助人员管理工作的具体措施和要求。

在新华社同时发布的公安部、民政部、财政部、人力资源和社会保障部有关部门负责人答记者问中明确提出，“特别优秀的警务辅助人员报考公安机关人民警察职位，要给予适当照顾。”

辅警（警务辅助人员）是根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，面向社会招聘，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员。

据《人民日报》此前所做的不完全统计，到2015年年初时，我国已有各类警务辅助人员400万人左右，在一些发达地区，民警与警务辅助人员的比例高达1：3。

随着社会发展，辅警队伍还在不断扩大。例如，南宁新闻网今年5月26日刊发报道透露，南宁市公安局近期就统一招聘了1407名辅警。

警务辅助人员工资待遇如何保障？慢慢老去的警务辅助人员，他们的出路又在何方？这不仅事关数百万警务辅助人员切身利益，也关系广大老百姓平安生活是否有保障。

《人民日报》2015年2月的一篇文章《辅警之问：随着年龄的增长，我们这些“警辅”何去何从》就提出：“无疑，警务辅助人员的职业保障和管理模式，是全面深化公安工作改革绕不过的一个话题。”

虽然此次西藏自治区的试点仅涉及到10个辅警考录为警察的名额，但已引发各方关注，不仅“西藏日报”等西藏当地官方微信公众号转发该消息，包括“警察说警事”在内的多个涉警“大V”也在第一时间跟进转发。

微信公众号“小警之家”在评论这一试点工作时就表示，“相信随着试点的成功，很多地方都会大胆跟进，毕竟优秀辅警熟悉业务，容易上手，优势也是相当明显的。”

责任编辑：余鹏飞