55岁中行副行长任德奇将任交行行长:建行工作多年

原标题：55岁中行副行长任德奇将出任交行行长：曾在建行工作多年

任德奇 中国银行业协会官网 资料图

在空缺了四个月后，以资产计中国第五大银行———交通银行即将正式迎来新行长。

据了解，6月11日下午，交通银行正式召开干部大会，宣布中国银行副行长任德奇出任该行党委副书记，在完成相关程序后将出任交行副董事长、行长。

现年55岁的任德奇，将搭档今年2月升任董事长的彭纯，共同执掌交通银行。

不同于彭纯成长自交行内部，出生于1963年的任德奇在建设银行工作多年，并担任中国银行副行长近4年。

任德奇1988年毕业于清华大学，获工学硕士学位，2013年10月至2014年5月担任中国建设银行风险管理部总经理。2003年8月至2013年10月先后担任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长。2015年10月起兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月起兼任上海人民币交易业务总部总裁。

2014年，任德奇离开工作多年的建行，调任中国银行副行长，并在2016年12月出任中国银行执行董事，在调任交行前，任德奇是中国银行排名第一的副行长。

随着任德奇的到任以及稍早前副行长的新老交替，交行的高管团队已经补齐。

董事长为现年56岁的彭纯，行长为55岁的任德奇，副行长共有4位，分别是58岁的侯维栋、56岁的郭莽、54岁的沈如军、48岁的吴伟，同时吴伟兼任首席财务官，纪委书记是61岁的寿梅生，董事会秘书是顾生。

今年2月1日，交通银行总行召开干部大会，中组部宣布中央关于交通银行主要负责同志调整的决定，彭纯接棒到龄退休的牛锡明，担任交通银行党委书记、董事长。

摆在彭纯与任德奇这对新组合面前的，是继续推进已经进行了近三年的交行“深改”。

2015年6月，交行深化改革方案获国务院批准同意，成为首个国有五大行中的深改试点，批准的深化改革方案共有12条措施，主要集中在完善股权结构、引入民营资本，建立管理层和员工持股机制，推行职业经理人制度，深化内部经营机制和薪酬制度改革等方面。

责任编辑：余鹏飞