常务副省长联动调整:高建民任国家广电总局副局长

原标题：常务副省长联动调整：高建民出任国家广播电视总局副局长

高建民 资料图

原任山西省委常委、常务副省长高建民的最新职务现已确认。

澎湃新闻记者从国家广播电视总局官网“政务信息”栏目获悉，高建民已出任国家广播电视总局副局长、党组成员。

公开简历显示，高建民，男，汉族，1960年11月生，山西省盂县人，1982年12月加入中国共产党，1977年12月参加工作，在职研究生学历，法学博士学位。

高建民早年长期在共青团系统任职，曾任共青团山西省委书记、党组书记，2001年调任山西省晋中市委副书记（正厅长级），2006年调任山西省朔州市委书记并跻身山西省委常委。

2006年年底，高建民卸去朔州市委书记职务，以省委常委的身份转而兼任省委宣传部部长，两年后转而兼任省委秘书长。2010年，高建民当选山西省副省长。

2013年1月，高建民出任山西省委常委、常务副省长，省政府党组副书记兼山西行政学院院长。

近期，全国已有多名常务副省长的职务发生变动。

包括：甘肃省委常委、常务副省长黄强调任河南省委常委、常务副省长，吉林省委常委、常务副省长林武调任山西省委常委、常务副省长，上海市委常委、组织部长吴靖平调任吉林省委常委、常务副省长。

原任河南省委常委、常务副省长的翁杰明此前已调任国务院国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。

责任编辑：余鹏飞