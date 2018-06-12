北京集中投放6.5亿头害虫天敌 投放数量历年之最

原标题：北京集中投放6.5亿头害虫天敌

本报讯（记者 王斌）即将进入仲夏，公园里的花草树木也进入了防虫治虫的关键时期。北京青年报记者昨天从市公园管理中心了解到，目前，通过投放天敌昆虫来消灭害虫的方式已成为主流，在历史名园和城市公园中推广应用的范围逐渐加大。今年市属公园预计将投放近6.5亿头天敌昆虫，数量创历年之最。颐和园、天坛、中山、景山等古树名木众多的公园投放量相对较大。

昨天上午，来自北京市园林科研院的科研人员把装在试管中的两种天敌昆虫——“花绒寄甲”和“肿腿蜂”，分别释放到古树的根部和树干上，它们可以共同对付一种蛀干类害虫——天牛。

据北京市园林科研院园林植保研究所所长车少臣介绍，天牛被形容为“不冒烟的火灾”，它的幼虫隐藏在树干内，生长时会蛀蚀树干和树枝，在悄无声息中吞噬树木，使树木长势衰弱，容易被风折断。对于天牛的幼虫来说，肿腿蜂绝对是一种致命型“武器”。把肿腿蜂放到树枝和树干上，会沿着天牛蛀蚀的虫道钻入，并自主寻找到天牛幼虫，将产卵管刺入天牛的幼虫体内，并向其分泌蜂毒，使天牛幼虫呈麻痹状态。

接下来，肿腿蜂产卵于天牛幼虫的体表，肿腿蜂幼虫孵化后以天牛幼虫为食。另外一种天敌昆虫名为“花绒寄甲”，擅长将卵产在天牛幼虫的附近，待孵化后爬入天牛蛀道内，寻找天牛幼虫，随即附着在天牛幼虫的节缝间，分泌毒素将天牛幼虫麻醉并寄生在其体内取食，一周左右可将天牛幼虫食尽。

据紫竹院公园的工作人员介绍，今年在全园范围内共释放了花绒寄甲、肿腿蜂、瓢虫等10个品种的天敌昆虫。同时还分区域悬挂了白蛾诱捕器，很好地控制了美国白蛾、光肩星天牛等蛀干害虫的危害，保证了树木较好地生长。

据市公园管理中心综合处副处长朱英姿表示：“天坛是北京城区内拥有古树最多的公园，拥有3562株古树，其中还有被称为‘活文物’的千年古树。通过‘以虫治虫’生物防治技术，可以让这些古树免受虫害的侵蚀。”

朱英姿介绍，主要治理对象是一种名叫“双条杉天牛”的害虫，这种害虫特别喜欢危害古柏，而且由于这种害虫会隐藏在树皮下，药液很难接触。经过多次试验，目前天敌昆虫——“管氏肿腿蜂”在生物防治过程中已经成为天坛公园的“生物武器”，在树上释放肿腿蜂，其搜索到天牛幼虫后，就会在其身体上产卵孵化后代，进而消灭害虫。

责任编辑：霍宇昂