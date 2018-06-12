蔡英文造成水果价格暴跌 台军采购也只是杯水车薪

原标题：蔡英文一手造成的水果价格暴跌，台军被迫采购，做法只是杯水车薪

台陆军11日采购135箱木瓜。

“哔！哔！哔！”高雄市旗山一名蕉农开车离去前猛按喇叭，向“国军”弟兄表达谢意。岛内水果丰收且销路不畅导致价格暴跌，11日，台陆军购买香蕉和木瓜支持农民。台媒称，台军出发点自然是好的，但解决问题的根本之道还在于改善两岸关系。

岛内香蕉过剩、价格大跌，不少蕉农眼睁睁地看着自己的劳动成果烂在地里。据台湾联合新闻网报道，11日，台陆军八军团政战主任杨安带队抵达旗山集货场，用“汉光”演习加菜金采购产地水果。杨安称，军队平日就会购买水果，因为军团附近是农作物产区，近日适逢“汉光”演习，为协助农民，他们运用8万元（新台币，下同）加菜金购买香蕉、木瓜和菠萝。美浓区农会理事长谢志强表示感谢，称今年种植10公顷香蕉、6公顷木瓜，两种作物都有销售压力。木瓜产销班长曾文秋说，今年木瓜价格低迷，感谢军队照顾农民，稍微缓解销售压力。有农会透露，陆军11日采购125箱香蕉、135箱木瓜，下周会采购菠萝。

除陆军外，台“海军司令部”11日也称，为展现“军民一家、敦亲睦邻”，已向屏东县林边乡及满州乡农会采购火龙果1500公斤，并向新园乡采购香蕉1200公斤。有官员称，将持续鼓励各级部队用加菜金采购时令水果，既可以照顾官兵健康，也可以协助解决岛内水果盛产问题，以帮助农民。

这一切都是因为民进党当局的强力动员。据《联合报》11日报道，由于香蕉价格下跌引发农民恐慌，为挽救南部票仓选情，身为民进党主席的蔡英文在上周三中常会上批评“农委会”的应对令民众无感，应该有更积极的作为。她说，农作物产销失衡不是今年才有，“为什么今年处理得让人民没有感觉？甚至还让政治资本被消耗掉”。“行政院长”赖清德10日还在脸书推荐香蕉新吃法。他称，有朋友推荐生香蕉可带皮水煮，配上酱油、大蒜，养生又美味。有网民嘲讽说，“你不说我还以为在吃水饺”。

台军为完成“香蕉任务”也是拼了。11日，蔡英文前往台中陆军视察大肚山反空降突击演练。陆军炮兵指挥部指挥官尹昌荣称，最近部队帮助农民，“几乎每一餐都在吃香蕉”。不过，这样的解决方法只是杯水车薪。《中国时报》感慨地称，改善两岸关系才是根本之道，如果蔡英文当局一心只想转移焦点，蕉价崩盘恐怕就不是天灾，而是人祸。▲

责任编辑：张玉