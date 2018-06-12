“港独”分子重判 香港舆论：僭越法律须承担后果

原标题：“港独”分子被重判，香港舆论指咎由自取，僭越法律必须承担后果

香港旺角暴乱案被告、“本土民主前线”前发言人梁天琦等人被裁定暴动罪成后，11日判刑。其中一人被判处7年监禁，成为近年由示威延伸的检控中判得最重的。不少香港舆论直指他们咎由自取。

在香港前年春节发生的旺角暴乱中，梁天琦等5人被控暴动及煽惑暴动等共6罪，高院陪审团最终裁定他及另一被告卢建民各一项暴动罪成。11日，第一被告梁天琦就暴动罪及袭警罪分别被判监6年及1年，两项控罪同期执行，总刑期为6年；第三被告卢建民就暴动罪被判囚7年，被告黄家驹被判囚3年半。

香港东方日报网11日称，资深大律师之前为梁天琦求情时曾呈上11封求情信，声称梁为人善良，教授对他的思想和人品有良好评价。但法官表示，法律只有守法与违法人士的区分，法庭不允许有人将民生及政治等争议诉诸暴力，若僭越法律，就必须承担法律后果。法官还说，当时在砵兰街的暴动规模很大，人数达500人，人群与警方对峙4小时，并投掷石头、砖块等，对人身安全造成严重威胁；参与者若非有预谋，便不会戴上口罩，因此砵兰街所岀现的行为属于有组织的，法庭必须对此做岀吓阻性判罚。此外，卢建民被拍到曾11次向警方防线掷物，因此其量刑起点为7年。港媒注意到，梁天琦在判刑时一直望向公众席，包括女友的方向，当获悉被判监6年后，他没有太大的反应；卢建民获悉将监禁7年后则面如死灰，一直呆呆坐着。星岛日报网11日称，按照相关条例，梁天琦被判囚6年，5年内不得参选立法会选举或区议会选举。也就是说，立法会九龙西补选预料最快半年内举行，明年将有区议会换届选举，后年有立法会换届选举，他都无法参加。

旺角暴乱过去两年多，香港警方拘捕80男11女共91人，年龄在14岁至70岁之间，其中60人已被起诉或正循司法程序处理，5人保释候查，26人经调查后获释。卢建民被判监禁7年，“是近年由示威及社运延伸的检控中，判得最重的案件”。另外事件中还有数人“逃脱”，包括被告李倩怡、“本土民主前线”前发言人黄台仰及成员李东升，3人均被通缉。

香港警方有组织罪案及三合会调查科总督察谢子坤称，梁天琦等人判刑反映案件的严重性，强调本案不涉及政治检控，律政司只基于证据考虑提出检控。泛民议员毛孟静称，对判决结果感到震惊，作为一个妈妈，“之前我应该劝他留在美国不要回来了”，等于教唆弃保潜逃。城市大学法律学院教授顾敏康称，暴动罪最高刑期是10年，6至7年属中位以上刑罚，上个月部分罪成分子被判4年多刑期，梁天琦等人为暴乱骨干，罪行更严重，判处更高刑期是合理的。另外，此次判决由高等法院做出，能对今后暴乱罪量刑起到判例作用。民建联议员葛佩帆称，年轻人应引以为戒，明白违法及暴力行为永远不能“达义”，不要再轻信似是而非的谬论而鲁莽犯案，成为违法抗争的政治牺牲品。她要求港府应尽快把违法“占中”幕后黑手绳之以法。▲

责任编辑：张玉