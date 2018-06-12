环球时报：美制造业未复兴 还会继续挑起贸易摩擦

原标题：我们要有清醒认识，美国制造业并未复兴，还会继续挑起贸易摩擦

美国制造业近来出现强劲增长。据美联储公布，今年三、四两个月美国工业生产指数连续递增0.7%。芝加哥采购经理人协会公布的5月份美国制造业PMI为58.7，比上月高出1个百分点。新订单指数达63.7的极高水平，比上月高出2.5个百分点，预示今后6个月生产将处高位。这一现象是否显示特朗普制造业回流口号和减税措施开始产生效果，对世界贸易和中美贸易将产生多大影响，是值得研究的问题。

制造业增长，是美国经济总体增长强劲的一部分。一季度GDP折年率增长2.2%，比去年一季度的1.2%加速接近1倍。5月份，美国失业率降至3.8%，为2000年以来最低水平。 就制造业而言，其动力来自设备投资的快速增长。2017年一季度至2018年一季度，各季设备投资折年率环比增速依次为4.4%、8.8%、10.8%、11.6%和5.5%。就业增加提振了消费能力，消费品工业在截至2018年4月份的1年内增长2.8%。特朗普政府退出巴黎协定，重新推动原油、天然气等传统能源开采，带动了能源生产同期猛增。特朗普减税政策付诸实施，在一定程度上也促进了工业投资的增加。

从世界范围看，世界经济从2016年底进入同步复苏周期。欧元区、日本、新兴与发展中国家增长势头都有加强。据国际货币基金组织估计，2017年全球GDP增长3.8%，比2016年提高0.6个百分点。其主要原因是投资和工业生产增长。预计2018和2019年世界经济均将增长3.9%。世界贸易在2014至2016年的低迷后，也出现强劲反弹。这为美国经济增长创造了有利环境。

但这一强劲增长能否持续，尚待观察。下半年美国经济增长可能放慢，主要原因是金融失衡的担忧可能加剧，金融市场的投资行为可能带来新的不稳定。特朗普政府的贸易保护主义和单边主义，可能对世界贸易和经济增长带来重大影响。因此，下半年发展前景尚待观察。

美国制造业尽管近月出现较快增长，但其基数相当低。据美联储公布，工业生产指数以2012年为100.0， 2018年4月仅为107.3，同比增加3.5%；其中制造业仅为104.1，同比仅增1.8%。2008-2009年金融危机期间，美国工业生产指数下降了14.6%。2010-2014年连年回增后，2015和2016年又分别下降1.0%和1.9%，2017年勉强增长1.6%。2017年工业生产指数仅为2007年的99.3%，即总体上还没有达到金融危机前高点。2018年4月，美国整个工业的设备利用率为78.0%，比去年同期提高1.8个百分点，但仍然低于1972至2017年这46年平均水平的79.8%，甚至低于1990-1991年衰退期的低点78.8%。因此，最近的强劲增长并不表明美国制造业的复兴。

从2012年到2018年4月，美国工业（包括制造业）不同部门兴衰分化非常明显。其中能源部门生产指数，2018年4月达到115.0。扣除能源，其他部门（与制造业口径大致相当）合计指数仅为104.1。而在非能源部门中，高技术领域增长非常快，2018年4月这一指数达到146.9。如扣除高技术领域，非高技术部门指数仅为102.7。而在非高技术部门中，汽车及零部件指数分别达到131.0和130.7。再扣除汽车及零部件，其余所有部门合计指数仅为100.8。即6年来无增长。一些传统部门则更糟。2018年4月，服装/皮革、初级金属、机械及其他未分类产品生产指数分别只有75.7、96.3、90.4和79.3。

换言之，美国工业向能源侧重，制造业向高技术和汽车及零部件领域侧重，传统产业日益萎缩这一趋势非常突出。美国产业结构调整虽处早期，却在加快。

制造业生产的增长和产业结构的调整，为美国制造的出口带来动力。据美国商务部统计，2018年一季度，美国商品出口同比增长8.0%。但这些与能源出口的增长则相形见绌。同期石油和煤炭产品出口增长19.5%，油气出口则猛增49.9%。除能源外，出口增长快的部门，进口增长更快。同期美国计算机及电子进口增长10.1%，机械进口增长16.0%，电气设备和电器进口增长10.8%。在美国这些领域进口中，中国又占有优势。结果，一季度美国对全球贸易逆差继续扩大到1967.23亿美元，同比扩大194.3美元；其中对华逆差扩大122.41亿美元，占63.0%。

历史上，美国凡是经济增长快的时期，贸易逆差往往扩大。2018年美国全球、对中国贸易逆差继续扩大应是大概率前景。特朗普团队不会去研究这些道理，只会盯住贸易逆差不放，并更加强化对它的战斗。不难预料，今年下半年，特朗普政府很可能继续出台新的单边关税和其他单边贸易保护主义措施，特别是对中国挑起新的贸易摩擦。因此，我们很可能继续面临一个严峻的贸易形势。对此应有清醒的估计。▲（作者是全球化智库和人大重阳高级研究员）

责任编辑：张玉