北京12日起三天多雷阵雨和阵雨 注意防雷防冰雹

原标题：北京今天仍有雷阵雨 注意防雨防雷防冰雹

中国天气网讯 预计今（12日）起三天，北京多雷阵雨和阵雨天气，主要降水将出现在今天傍晚到夜间，并伴有短时强降水、雷电、大风、冰雹等强对流天气，请注意防范。此外，今天白天气温将升至32℃，中午前后注意防暑。

北京昨天低云笼罩，升温乏力，最高气温26.9℃，体感总体比较舒适。受冷涡影响，下午到傍晚出现雷阵雨，监测显示，11日16时至20时，全市平均降水量0.2毫米，城区平均0.2毫米，最大海淀区凤凰岭3毫米，门头沟、石景山局地出现冰雹。

今晨，北京有轻雾。

本周北京进入“雷雨周”，今天仍会有雷阵雨，白天气温较高。北京市气象台预计，今天早晨有轻雾，白天多云转阴，有分散性雷阵雨，北转南风二三间四级，最高气温32℃；夜间阴有雷阵雨，南转北风二三间四级，最低气温19℃。

今起三天多雷阵雨和阵雨天气，主要降水将出现在今天傍晚到夜间，并伴有短时强降水、大风和冰雹，请公众关注临近预报预警，注意防范。

气象专家提醒，降雨分布不均，阵性较强，出行可带上雨具，注意防雨防雷防冰雹。近期雷阵雨多发，暂时不要到山区、河道等危险地带游玩。

责任编辑：张玉